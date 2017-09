Většina sněmovny chce Babiše vydat, poslanci ANO pokyn nedostali

Faltýnek řekl, že při středečním jednání sněmovny se on i Babiš pokusí plénu sdělit své argumenty, které podle nich policie v žádosti o vydání zamlčela. Očekává dlouhou diskusi, byť nečeká, že by se představitelům ANO podařilo sněmovnu přesvědčit. Má zato, že věc je politicky motivovaná a jejím cílem je poškodit ANO i osobně Babiše a jeho samotného.

Poslanci ANO se o svém postoji podle Faltýnka rozhodnou až po diskusi na plénu. Při pondělním jednání klubu žádný pokyn k hlasování nedostali, ti zákonodárci, kteří se zúčastnili tiskové konference, nicméně shodně s Faltýnkem mluvili o tom, že cílem policejní žádosti je ovlivnit nadcházející volby do dolní komory.

Poslanec Matěj Fichtner, který ANO zastupuje v mandátovém a imunitním výboru, uvedl, že nahlédl do vyšetřovacího spisu a je přesvědčen, že žádost o vydání nemá ve spisu oporu – proto ji považuje za neodůvodněnou. Podle místopředsedy sněmovny Radka Vondráčka kvůli nekvalitní žádosti nemůže být rozhodnutí o vydání obou poslanců vedeno racionálními argumenty, ale pouze politickými. Očekává, že politicky bude motivované i rozhodování celého pléna.

Vzácná shoda: KSČM i lidovci pro

Většina stran zastoupených ve sněmovně bude na středečním jednání hlasovat pro vydání, což minulý týden doporučil i mandátový a imunitní výbor.

„Jako klub budeme postupovat v souladu s návrhem,“ oznámil předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. „Předpokládáme, že by to nemuselo být dlouhé, je to spíš technická záležitost. Sněmovna není ani soudní tribunál.“

Podobně se vyjádřil i šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, podle něhož nemůže sněmovna nahrazovat práci vyšetřovatelů a soudců. „Hlavně, aby byl dán průchod konání orgánů činných v trestním řízení a aby oba pánové měli možnost se očistit,“ řekl s tím, že komunisté budou stejně jako v jiných případech hlasovat pro vydání.

ODS: Babiš se řídí Farmou zvířat

„Je nepředstavitelné, že o tom vůbec musíme hlasovat. V jakékoli jiné západoevropské demokracii by tito dva pánové dávno složili své mandáty a opustili politiku,“ prohlásil místopředseda TOP 09 Michal Kučera. Jeho stranický kolega Martin Plíšek dodal, že policejní žádost směřuje na činy, které nesouvisí s výkonem poslaneckého mandátu – a že o vině a nevině musí rozhodnout nezávislé soudy.

Klub ODS nedal pro poslance závazné doporučení, jak mají hlasovat, podle předsedy klubu Zbyňka Stanjury ale všichni poslanci dali najevo, že budou pro vydání. Stanjura má zároveň zato, že se Babiš chová podle zásady z knihy Farma zvířat: „Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější“. Šéf hnutí ANO totiž dříve volal po zrušení poslanecké imunity.

Závazný pokyn jak hlasovat nedal svým členům ani klub ČSSD. Jeho předseda Roman Sklenák ale řekl, že většina sociálnědemokratických poslanců chce podpořit vydání. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek označil imunitu za přežitek. „Docela bych podepsal slova Andreje Babiše, že je to něco, co by se mělo zrušit. A politici by neměli být chápáni jako nějaká zvláštní třída,“ připomněl dřívější Babišovo vyjádření.