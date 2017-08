Spadlá trolej u Jistebníku zastavila koridor Praha–Ostrava

Vlaky se na nejdůležitější trati na severu Moravy zastavily před pátou odpoledne. „Jízdou osobního vlaku Českých drah, který s největší pravděpodobností nerespektoval jízdní pokyny, které měl, což je předmětem vyšetřování, došlo ke stržení děliče a prověšení trakčního vedení,“ přiblížila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Na trati, po které přijíždějí do Ostravy vlaky z Prahy, Brna i Vídně či Bratislavy, pak nastala složitá situace. Mezi Přerovem a Studénkou stojí mnoho vlaků a čekají, než budou moci pokračovat v cestě. Například vlak EC Praha, který míří z Prahy do Varšavy, stál asi hodinu v Lipníku nad Bečvou, společně s ním čekal Regiojet do Košic a mezi Lipníkem a Hranicemi i košický spoj Leo Expressu. Později se soupravy mírně posunuly, stále se ale nedostaly dále než do Studénky.

Některé spoje, které měly končit na Ostravsku, nakonec dojely do Studénky či jenom do Hranic na Moravě, odkud se pak jejich soupravy vydaly na cestu zpět.

Vlaky, které měly odjet z Ostravy, naopak stále stojí na svinovském a hlavním nádraží. Některé čekají již déle než hodinu. Mezi Studénkou a Ostravou-Svinovem jezdí podle informací Českých drah náhradní autobusy, ale kyvadlově, tedy bez přímé návaznosti na železniční spoje.