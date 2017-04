Modrá velryba je zde, ale sebevraždu zatím nezpůsobila, věří policie

Policie poté, co vydala varování před šířením Modré velryby v Česku a vyzvala rodiče a učitele, aby si více všímali dětí, čelila kritice, že naletěla na falešnou zprávu a sama ji dále šíří. To však policisté odmítají. „Máme případy, které jsou prokazatelně spojeny s touto hrou,“ řekl ředitel sekce kybernetické kriminality policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu Radek Nezbeda. Upřesnil, že policie vyšetřuje nejméně šest případů. „Ve dvou případech je vedeno trestní řízení z dvou různých trestných činů,“ doplnil.

V Rusku ovšem sebevraždy mladistvých nejsou vůbec výjimečné, v průměru dochází ke dvěma denně. I v Rusku se proto objevily úvahy o tom, že má zájem o Modrou velrybu spíš komerční cíl, protože jsou související odkazy hojně proloženy reklamou. Na sociálních sítích se také objevily teorie, že je Modrá velryba jen záminkou pro další omezení svobody internetu v Rusku. I podle Martina Dorazína to není vyloučeno vzhledem k tomu, že proti vládě nedávno vystoupili mladí lidé, kteří zatím využívají toho, že internet není v Rusku příliš regulován. Obávají se proto, že úřady pod záminkou boje proti Modré velrybě „zasáhnou volnou část internetu, ve které se lidé ještě mohou dočíst, co chtějí, a napsat, co chtějí“.

Že je údajná existence smrtící hry ve skutečnosti hoax nebo marketingový tah zaměřený na přilákání nových uživatelů do internetových skupin, řekli bezprostředně poté, co policie zveřejnila své varování , Martin Kožíšek ze Seznamu.cz či Kamil Kopecký z Univerzity Palackého.

Psycholog: Modrá velryba není to, co způsobuje desítky sebevražd

Ať tak nebo tak, dětský psycholog Václav Mertin je přesvědčen, že Modrá velryba nemůže být při sebevraždě dítěte jediným motivem. Upozornil, že i bez hrozby přicházející ze sociálních sítí dochází v Česku k nezanedbatelnému množství takových sebevražd, a i kdyby měla Modrá velryba nějakou oběť, „není to to, co by způsobovalo ty desítky, možná stovky (sebevražd) dětí“. Za zásadní považuje příznivé prostředí ve škole, v rodině a také přiměřené množství zájmů, které dítě má. „Když se to nashromáždí, tak reaguje. Pro dítě je to hned teď – buď, a nebo,“ řekl dětský psycholog.

Policie podle něj nechybovala, když před výskytem skupin smrti v Česku varovala. „Je potřeba informovat. Není vyloučeno, že někdo, kdo o tom neví, s obdivem vzhlédne a připojí se. (…) Myslím, že nemluvit o věcech je mnohem horší,“ míní Václav Mertin. Zdůraznil však, že je důležité vést děti ke kritickému myšlení: „Abychom kriticky posuzovali to, co říkají učitelé, co píšou v novinách, říkají v televizi, ale i to, co píšou kamarádi na Facebooku.“