Čeští politici vítají postup Macrona, varují před extremismem

Premiér Bohuslav Sobotka reagoval již na zveřejnění prvních odhadů, jak první kolo prezidentských voleb ve Francii dopadlo. Na Twitter napsal, že pokud by skutečně získal nejvíce hlasů Emmanuel Macron, byla by to dobrá zpráva „pro Francii, Česko i Evropu“.

Tak to by byla dobrá zpráva:) Pro Francii, Česko i Evropu... https://t.co/d3zWL1iLAo — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) April 23, 2017

Vicepremiér a předseda ANO Andrej Babiš potom cítí s Emmanuelem Macronem bezprostřední spřízněnost. „Prohrály tradiční politické strany, takže tendence v Evropě je jasná. Je to lepší kandidát, myslím, že ve finále bude prezidentem,“ řekl.

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) poznamenal, že jej netěší postup Marine Le Penové do druhého kola prezidentských voleb. Macrona potom prohlásil za proevropského kandidáta. „Macron vidí jako řešení více Evropy, ne méně,“ uvedl Hamáček.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek míní, že má Macron šanci vyhrát i ve druhém kole. „Vypadá to, že neúspěšní kandidáti vyzvou voliče, aby podpořili Macrona. Dá se předpokládat, že bude snaha spojit se proti Le Penové,“ předvídal. Dodal, že je mu proevropský centrista Emmanuel Macron „bližší než krajní pravice, která je protievropská“.

Předseda nejsilnější opoziční strany KSČM Vojtěch Filip potom z voleb především vyčetl, že je francouzská společnost rozdělena. „To není dobrá zpráva pro nikoho. Věci, které se odehrály po brexitu, které se dějí v Evropě, ukazují, že se vyčerpal neoliberální model,“ podotkl.