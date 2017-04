Poslanec Černý: Komunisté s Babišem do koalice nepůjdou kvůli korunovým dluhopisům

Po volbách koalice ANO s komunisty nevznikne, a to kvůli osobě Andreje Babiše, řekl stínový ministr obrany Černý. „Je to pro mě nepředstavitelné,“ uvedl Černý s tím, že podle jeho názoru se Babiš, stejně jako další čeští miliardáři, v počátcích svého podnikání museli dopustit kroků na hraně nebo za hranou zákona.

Černému vadí také kauza korunových dluhopisů, které vydal i Babišův Agrofert a Babiš je nakoupil. Na tom se shodl s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD).

„Kdyby ředitel finanční správy Janeček vystupoval v médiích normálně a řekl, že se tím správa zabývá, byl bych spokojený. Ale on si protiřečí a já si nejsem jistý, co dělá. Nemám ale zatím informaci o tom, že by daňová správa blokovala vyšetřování policie,“ řekl ministr s tím, že kauza korunových dluhopisů by se mohla promlčet už letos v létě.

„Pokud to bylo na hraně nebo za hranou zákona, to chci slyšet od Janečka,“ dodal Chovanec. Podle něj už se dluhopisy zabývá i policie. „Policie vyšetřuje, ale nemůžeme snímat z daňové správy odpovědnost za to, že měla jednat,“ dodal Chovanec.