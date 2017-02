Kysela: Osobní důvody nemohou překážet prezidentovi ve jmenování ministra

„Ministrem rozhodně nemůže být nikdo jiný, než koho předseda vlády navrhne. Ale nedá se stoprocentně říci, že kohokoli, koho předseda vlády navrhne, musí prezident republiky jmenovat,“ řekl v České televizi Jan Kysela. Podle něj se pak lze přít o to, jaké může mít hlava státu důvody k tomu, aby premiérův návrh odmítla.

Osobní důvody nemohou překážet jmenování nového ministra

Podle Kyselova mínění mohou být důvody primárně právní. „To znamená, že existuje-li nějaká právní překážka, proč by někdo nemohl být členem vlády, pak jde o ten důvod, proč by měl prezident odepřít jmenování,“ uvedl ústavní právník.

Ihned poté, co Sobotka oznámil záměr odvolat Jana Mládka, se vyrojily spekulace, že do křesla ministra průmyslu a obchodu usedne dosavadní státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru ihned zveřejnil hned několik příspěvků, v nichž třeba uvádí, že Prouza má blízko k neziskovým organizacím, které účelově útočí na Miloše Zemana.

T. Prouza je pověstný úzkým vztahem k politickým neziskovkám, které účelově útočí na pana prezidenta a přiživují se na "boji s propagandou". — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 20, 2017

Že by se takové důvody mohly odrazit v případné neochotě prezidenta jmenovat Tomáše Prouzu, pokud ho premiér navrhne, si Jan Kysela neumí představit. „To, že má někdo pocit, že se někdo jiný o někom nepěkně vyjadřoval na Facebooku, nebo se stýká s nehezkými lidmi z neziskových organizací, tak to není ani racionální politika, ani nejde o důvody právní. To jsou důvody ryze osobní, a ty musejí být mezi profesionálními ústavními činiteli zcela irelevantní,“ prohlásil.