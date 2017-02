Dálnice D35 je potřeba, ale zažila mnoho odkladů. Dostavba má začít na podzim

D35 má propojit Hradec Králové, projít v těsné blízkosti kolem Pardubic a směřovat na Olomouc, původní rychlostní silnice R35 se měla výhledově protáhnout ještě z Hradce na druhou stranu do Liberce, s tím ale současné plány již nepočítají. Problém je ale v tom, že i vytoužené a nanejvýš potřebné spojení od Hradce Králové k Olomouci nejenže není hotové, ale zatím se ani nezačalo stavět.

Silnice I/35 je v Česku pojmem. S 292 kilometry je to druhá nejdelší státní silnice v zemi, vede od Hrádku nad Nisou až na Bumbálku. Mnoho úseků je mimořádně frekventovaných, tím pádem se na nich stávají nehody, takže se o „pětatřicítce“ hovoří jako o silnici smrti. Ve skutečnosti by ale měla být silnice číslo 35 mnohem kratší. Přes 200 kilometrů její délky by měla ubrat dálnice D35. Když nepočítáme přivaděč od Opatovic nad Labem k dálnici D11, který má formální označení dálnice D35, je zatím hotových jen necelých 40 kilometrů v blízkosti Olomouce.

Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že by se to mohlo změnit již letos. Podle ministra dopravy Dana Ťok (nestr. za ANO), jenž kvůli D35 navštívil Pardubický kraj, by měly práce začít na podzim. Dva na sebe navazující úseky ostatně čerstvě získaly souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí ke stavbě, které nahrazuje posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Podle generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy se již blíží ke konci výběrové řízení na archeologický průzkum. „Mezitím se dokončuje majetkoprávní vypořádání,“ poznamenal. Ministr Ťok upřesnil, že je vykoupena naprostá většina pozemků a chtěl by, aby archeologický průzkum probíhal tak, aby se zároveň již mohlo na některých místech stavět. „Jde nám zejména o to, abychom se s firmou, která bude dělat archeologický průzkum, domluvili, aby ho udělali nejdříve tam, kde jsou objekty, které jsou na kritické cestě, což jsou křižovatky a mosty,“ uvedl Ťok.

Po podzimním zahájení staveb Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov by měla stavba trvat déle než tři roky, Ředitelství silnic a dálnic počítá s uvedením do provozu v únoru 2021.

Tehdy se ale dálnice jen přiblíží k Vysokému Mýtu, což je první větší město, které leží na trase současné I/35. Dvojice nových staveb tak výrazně zrychlí cestování například do Holic nebo Chocně. Do samotného Vysokého Mýta bude cesta pochopitelně také rychlejší, ale posledních pár kilometrů bude potřeba ještě dojet po staré silnici I/35. Se zahájením dalších staveb počítají silničáři v roce 2020, potom by ovšem mohl na jeden zátah vzniknout úsek dálnice až ke Svitavám. Až na úplný závěr po roce 2023 potom zbude poslední chybějící úsek Staré Město – Mohelnice.