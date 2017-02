Ťok: Sobotka by měl říct, na úkor které dálnice dát miliardu navíc krajům

Pokud ČSSD trvá na tom, aby letos kraje dostaly na opravy silnic tři miliardy korun, pak by měl premiér Sobotka říct, která dálnice by se letos neměla stavět. V reakci na sobotní vyjádření premiéra to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ministerstvo dopravy letos počítá na tyto opravy s částkou dvě miliardy. Sobotka ale uvedl, že ho Ťok výší dotace zklamal.