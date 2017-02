Nikulina, kterého USA viní z hackerství, vyslechli agenti FBI

Spojené státy i Rusko žádají, aby české úřady vydaly Jevgenije Nikulina. Američané tvrdí, že je to hacker, který ukradl data ze sociální sítě LinkedIn. Podle britského listu The Guardian se navíc „naboural do stránek Formsprings, které pro intimní komunikaci využíval bývalý kandidát na starostu New Yorku Anthony Weiner – manžel Humy Abedinové, blízké spolupracovnice Hillary Clintonové“. Rusové zase zdůvodňují svoji žádost krádeží, které se údajně Nikulin dopustil před sedmi lety.