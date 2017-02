První česká rychlodráha potřebuje i podporu Berlína. Letos se rozhodne, zda ji získá

Česká vláda sice vážně uvažuje o stavbě vysokorychlostních železničních tratí, ale i kdyby šlo vše bez jakéhokoli zádrhele, první připravovaná rychlodráha Praha–Drážďany se neobejde bez zásadních rozhodnutí v Berlíně. „Jde nám o to, aby se projekt přeshraničního propojení rychlou železnicí dostal z projektů tzv. potenciální potřeby mezi projekty přednostní potřeby. To znamená, aby se zvýšila jeho kategorizace a bonifikace ve spolkovém plánu dopravních cest,“ shrnul předseda české vlády Bohuslav Sobotka.

K „povýšení“ rychlodráhy do Prahy je nejprve nutné zpracovat studii hospodárnosti. Podle saského premiéra Stanislawa Tillicha by tento dokument měl začít vznikat již letos. „Hovořil jsem se spolkovým ministrem dopravy panem Dobrindtem, který mi potvrdil, že bude možné, aby studie hospodárnosti, která je nutná pro rozhodnutí na německé straně, byla uskutečněna přednostně v roce 2017,“ řekl Tillich, jenž přijel do Prahy, aby se svým českým protějškem jednal mimo jiné právě o vysokorychlostní železnici.

Vysokorychlostní trať Praha–Drážďany by měla významně zkrátit cestování mezi oběma městy i mezi Prahou a Berlínem, a protože by v Česku měla vzniknout také další nová trať z Prahy do Brna a na česko-slovensko-rakouské trojmezí, významně by se k Berlínu a Drážďanům přiblížila i Vídeň či Bratislava.