Veřejná služba se vrací. Marksová láká nezaměstnané na přivýdělek 605 korun měsíčně

V Česku se od 1. února znovu zavádí veřejná služba. Měli by na ni chodit lidé, kteří jsou déle než půl roku bez práce a pobírají dávky v nouzi, aby se jim příspěvek na živobytí nesnížil. Pokud pak odpracují přes 30 hodin měsíčně, přivydělají si 605 korun. Opatření, které má podle autorů novely motivovat k práci, by se prvních lidí mělo dotknout až v srpnu – tedy poté, co budou půl roku bez práce na dávkách. Povinnou veřejnou službu před několika lety zrušil Ústavní soud, dobrovolná služba dál existovala.