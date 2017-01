Péče o děti: Pro ženy před důchodem radost i záchrana

Zkušené chůvy vyhledávají rodiny, mateřské školy i dětské skupiny. Rodiče je ale sami shánějí obtížně. Na ženy starší 55 let, které mají zájem se o děti starat, se proto zaměřilo pražské zdravotnické zařízení.

„Cítíme zájem ze strany rodin o ženy ve věku, kdy jsou jakoby babičkami pro děti. Je to v kombinaci s tím, že jsou ohroženy na trhu práce,“ uvedla manažerka projektu Dana Zichová.

Na rekvalifikační kurz ale nepřijmou každou uchazečku. Zájemkyně o něj například musí být nezaměstnaná nebo ve výpovědní lhůtě. Přestože chůva není pedagogická pracovnice, musí umět chránit děti před úrazy a zvládat první pomoc. Uchazečky tak absolvují teorii i praxi, často v doprovodu psychologa.

Zkoušky pro chůvy v České republice pořádá 58 organizací, které mají akreditaci od ministerstva školství, a jejich počet roste.

V roce 2016 požádalo o živnost na péči o děti přes dva tisíce lidí

V posledních letech roste zájem i o živnost na péči pro nejmenší děti. Rodiče soukromá zařízení vyhledávají, přestože si za tyto služby na rozdíl od státních školek výrazně připlatí. Měsíční hlídání v nich vyjde na pět tisíc korun, ve větších městech za něj zaplatí i jedenáct tisíc.

Zatímco v roce 2008 požádalo o živnost na péči o nejmenší děti 262 zájemců, v roce 2012 už přes tisíc. Do konce září roku 2016 se tento počet ještě zdvojnásobil.

Takzvané dětské skupiny využívají rodiče dětí i proto, že míst v mateřských školkách, obzvláště pro děti mladší tří let, je nedostatek. Z Evropské unie šla jen v roce 2016 na podporu vzniku těchto zařízení jedna miliarda korun. Do roku 2020 to mají být další čtyři a půl miliardy korun.