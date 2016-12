Na D1 se kvůli ledovce srazilo přes 30 aut. Silnice budou klouzat i na Štědrý den

V noci na sobotu začnou silnice a chodníky na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku opět namrzat. Ledovka se začne po půlnoci postupně tvořit na Semilsku, dále v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Do odpoledních hodin Štědrého dne postoupí do Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje s výjimkou Znojemska. Výstraha meteorologů platí od půlnoci do sobotních 15:00.

D1 stála několik hodin

Řadu silnic v Česku pokryla ledovka už v pátek ráno. Dálnice D1 byla mezi Psáři a Souticemi kvůli hromadné nehodě asi sedm hodin uzavřená. Na místě se srazilo 16 osobních a šest nákladních aut a jeden autobus. Čtrnáct lidí se zranilo.

Před nehodou se vytvořila dlouhá kolona, která se před třetí hodinou začala pomalu rozjíždět. Na 42. kilometru se poté sice znovu srazilo devět aut, policie ale dálnici po půl hodině znovu zprůjezdnila.

Aktuální situaci na českých silnicích a dálnicích sleduje web dopravniinfo.cz.