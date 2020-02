Eurovision Song Contest 2020

Novinky

Kdo převezme štafetu po Lake Malawi? Finalisty letošního ročníku Eurovision Song CZ 2020 jsou Barbora Mochowa, Benny Cristo, Elis Mraz a Čis T, Karelll, Olga Lounová, Pam Rabbit a kapela We All Poop. Jejich soutěžní skladby a klipy budou zveřejněny v pondělí 20. ledna v 8 hodin ráno, současně s tím bude zahájeno hlasování. Český zástupce, který v květnu poletí do Rotterdamu, bude znám 3. února. » Číst více