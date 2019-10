Zuzana je zase sama doma

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let se v Praze zrodilo nové, netradiční hudební divadlo Semafor. Jeho představení brzy našla bouřlivou odezvu u diváků a nejinak to bylo s představením Zuzana je sama doma, jehož další pokračování pod obměněným názvem zaznamenala tehdy Československá televize. A tak se i dnes můžeme vrátit do doby, kdy vznikaly první hity naší populární hudby, kdy na divadle zpívaly její největší pěvecké hvězdy, tehdy ovšem začínající a takřka neznámé. Mimochodem protagonistku a titulní roli hrála Zuzana Stivínová, která v 60. letech emigrovala (teta dnes známé herečky stejného jména). Populární písničky Malé kotě, Árie měsíce, Na okně seděla kočka, Ach, ta láska nebeská či Zuzana napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý a zazní v originálním podání W. Matušky, E. Pilarové, H. Hegerové a dalších, tak jak je před 57 lety zaznamenala kamera.