Ledecká potvrdila, že dostane státní vyznamenání. Osobně si ho ale nepřevezme

25. 10. 2018 11:26, autor: Ondřej Nováček

Dvojnásobná olympijská vítězka ve sjezdovém lyžování a snowboardingu Ester Ledecká potvrdila, že 28. října obdrží od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Zařadí se tak po bok třeba bývalého tenisty Radka Štěpánka. Ledecká ale dodala, že vzhledem k předsezonnímu soustředění se na Pražský hrad osobně nedostaví. Je však pro ni čest, že může být v takové společnosti oceněných sportovců, uvedla.

Ester Ledecká s velkým křišťálovým glóbem a dvěma zlatými olympijskými medailemi

"Budu v té době na tréninkovém soustředění, osobně si ho nepřijdu převzít. Vyznamenání pro mne znamená čest, ráda se zařadím mezi ty sportovce, kteří ho dostali. V tomhle případě budu myslím ve správné společnosti," řekla Ledecká.

Zatím ještě neví, zda v nabité sezoně dostane přednost lyžování, či snowboard. Při kolizi termínů mistrovství světa by ale přednost mělo dostat spíše lyžování. Alespoň to tvrdila tiskovka, jenže Ledecká o ničem takovém kupodivu nevěděla.

"To nevím, kdo má tohle na svědomí. Já o tom zatím teda nic nevím. Takže se teď soustředím na lyžování," řekla se smíchem.

Ledecká potvrdila, že její snowboardový trenér Justin Reiter několikrát komunikoval s mezinárodním svazem a snažil se posunout termíny. "Prostě tak, abych mohla jet obojí. Já pořád v tuhle variantu věřím, ale asi je to jen naivní pud sebezáchovy. Budu se muset rozhodnout tak, nebo tak. Ráda bych jela obojí."

Z obou příprav má dobrý pocit, především z té lyžařské. V trénincích dokonce předstihávala i elitní rakouské sjezdařky. "Jedna věc je předjíždět v tréninku, a pak v závodě. Je to dobré znamení, ale pro mě to zas tolik neznamená. Jsem ráda, že se nám hlavně trénink povedl, najezdili jsme spoustu kilometrů a myslím, že na sezonu budu rozježděná dobře," řekla Ledecká.

Ester Ledecká

Ví, že se od ní po olympijské sezoně čeká daleko víc. "Víc, než čeho jsem schopna dosáhnout v místě mé kariéry, kde zrovna jsem," prohlásila.

"Další výsledek, nebo druhý nejlepší, bylo 17. místo na Super-G, a to mě vrací vždy do reality. Budu se snažit vždy vyhrát, ale na špičku se budu dostávat ještě dlouho, i když doufám, že co nejkratší dobu. Jsem ale realistická a vím, že to prostě trvá, a já budu trpělivá," dodala Ledecká.

Nyní se vrátila po dvoutýdenní snowboardové přípravě z Itálie. "Mohli jsme využívat skútr, dávali jsme i přes dvacet jízd za den. Testovali jsme nový materiál, máme i rychlá prkna, zkoušeli jsme nové věci v technice a na prkně mám spoustu rezerv. Doufám, že příští sezonu budu zase o kus rychlejší," uvedla Ledecká.

Ta může i nadále reprezentovat Českou republiku. Svaz a její manažeři se totiž v úterý dohodli na podmínkách reprezentační smlouvy, zbývá už pouze formální stvrzení podpisy.

