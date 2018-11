FED CUP

Emoce, zlatá tečka v reprezentaci a oslavy. Jsem hrozně ráda, jak to dopadlo, říká Strýcová

13. 11. 2018 06:00, autor: mus

Dlouhých šestnáct let se rvala na kurtu za dobré výsledky v české reprezentaci, než tuto etapu tenistka Barbora Strýcová zakončila stylově. Kariéru v národním týmu dovršila ziskem titulu ve Fed Cupu se spoluhráčkami na domácí půdě v Praze proti Američankám. "Myslím, že je to správné rozhodnutí," řekla s úsměvem ve studiu pořadu Události, komentáře.

autor: Roman Vondrouš, zdroj: ČTK Barbora Strýcová a její poslední získaná trofej ve Fed Cupu

Do České televize dorazila po oslavách titulu českých tenistek, který byl šestý v posledních osmi letech. "Možná mi to ještě nedochází a jsem unavená z celého dne. Oslavy byly náročné. Mentální část je teď asi trochu horší než fyzická," smála se Strýcová.

Představovala stálici fedcupového výběru kapitána Petra Pály. Po nepřeberných zážitcích v reprezentaci se tak při slavnostním ceremoniálu zisku celkově jedenáctého Fed Cupu pro Českou republiku neubránila slzám.

"V jednu chvíli si říkáte, kontroluj to, nebudeš tady plakat. Ale na druhou stranu, proč ne? Já s holkama, ať to bylo s Petrou (Kvitovou) nebo Luckou (Šafářovou) prožila opravdu úžasné roky. Když tam pak vidíte holky, jak na vás koukají, vše si uvědomím. Nestydím se, že jsem se při hymně nebo proslovu rozplakala," povídala dvaatřicetiletá hráčka.

Češky zvládly svůj part už po třech odehraných duelech a potvrdily roli favoritek při neúčasti hvězdných amerických hráček - sester Williamsových či Sloane Stephensové. "Tlak byl obrovský, všichni od nás vítězství očekávali. Spousta lidí říkala, že teď to nebude pro nás vůbec těžké, protože tam nemají skvělé hráčky, ale je to naopak, což předvedla Sofie Keninová. Šlo o neuvěřitelné výkony a oba zápasy byly velmi fyzické," ocenila Strýcová soupeřku.

O první důležitou výhru se postarala v sobotu právě proti Keninové v třísetové bitvě 6:7, 6:1 a 6:4. "Bylo to takové zadostiučinění, že to mám za sebou a že jsem zápas i s nervy dokázala vyhrát. Bylo to pro mě důležité a i pro celý tým, že vedeme 1:0. Jsem hrozně ráda, jak to dopadlo," řekla s úlevou plzeňská rodačka.

Přestože první set prohrála v tie-breaku, nesložila zbraně, jak to u ní bylo zvykem v této týmové soutěži. "Paradoxně tím, že jsem prohrála první set, jsem se trochu uvolnila a řekla si: Ok, teď hraj, co to jde. Víc do toho choď. Líp se hýbej na nohou. Hrála jsem míč po míči. Nechala jsem tam úplně všechno, stejně jako Katka (Siniaková). Pro takové zápasy hraju tento sport," vzpomínala Strýcová na vypjatý sobotní moment.

Pražská O2 arena zaplněná v oba dny čtrnácti a půl tisíci fanoušky po vítězství skandovala jméno trojnásobné vítězky Fed Cupu. "Je to něco neuvěřitelného. Takové momenty a pocity, které jsem prožívala už při hymně, kdy jsem se rozbrečela, nebo při tom zápase, na ty nikdy nezapomenu," prohlásila Strýcová.

Fedcupový debut Strýcové: Proti Kanadě v Přerově v roce 2002: Barbora Strýcová - Maureen Drakeová 6:1, 6:0 "Vzpomínám na to velmi dobře. Porazila jsem Maureen jasně 6:1 a 6:0. Vstup do mé fedcupové kariéry byl úžasný." Celková bilance ve Fed Cupu: 22 výher, 11 porážek

"A taky se to už nemusí nikdy opakovat, protože se bude třeba hrát Fed Cup v jiném formátu než dosud. Jsem vděčná, že jsme nastoupili v Praze před takovým publikem. Bylo neuvěřitelné. A nejen při finále. I když hrajeme v Ostravě, kdekoliv. Máme fakt úžasné fanoušky a jsem za ně vděčná," sdělila.

Strýcová chce stále pokračovat v plném programu singlu, ve čtyřhře trochu ubere. Každopádně čas, který dřív trávila na reprezentačních akcích, uvítá k odpočinku.

"Někdy cítíte, že to rozhodnutí je správné, a já jsem to tak cítila. Jak říkám, nejsem nejmladší. Ty tři týdny v roce můžu ušetřit na odpočinek a můžu se soustředit, abych třeba jinak trénovala a odpočívala," dodala Strýcová s úsměvem.

