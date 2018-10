Velká pardubická

No Time To Lose a dvacet jeho vyzyvatelů. Dokáže jej někdo z nich porazit?

Velikost textu:

13. 10. 2018 06:00, autor: pet

Na start 128. Velké pardubické se v neděli odpoledne postaví 21 koní. Největším favoritem je obhájce vítězství No Time To Lose. Největší hrozbou by pro něj měl být kolega z tréninkové centrály Josefa Váni Ange Guardian, sveřenec Radka Holčáka Hegnus nebo Tzigane du Berlais, francouzský odchovanec patřící prezidentovi českého Jockey clubu Jiřímu Charvátovi. Přímý přenos Velké pardubické vysílá v neděli od 11:00 ČT sport, od 14:45 také ČT1. Vše podstatné najdete i na webu ctsport.cz.

zdroj: zavodistepardubice.cz No Time To Lose s Janem Kratochvílem během srpnové kvalifikace

No Time To Lose je považován za největšího favorita, po zranění jeho stálého žokeje Jana Kratochvíla provede hnědáka dostihem Josef Váňa mladší, který se pokusí zvítězit na jedenáctý pokus. Dosud byl nejlépe pátý, letošní šance s koněm disponujícím raketovým závěrem jsou však ohromné. Loni dokázal No Time To Lose jako jediný udolat francouzského Urgent de Gregaine. Letos se na dráze ukázal dvakrát, v první kvalifikaci nestačil na dva soupeře, tu třetí ale už vyhrál a ukázal, že se svou formou je na nejlepší cestě za obhajobou.

VYZYVATELÉ ŠAMPIONA

Největším soupeřem pro No Time To Lose by měl být podle letošních výkonů jeho tréninkový druh Ange Guardian. Desetiletý urostlý hnědák dokázal suverénně vyhrát dva kvalifikační dostihy a v jednom byl po boji druhý. Kůň, který měl během sezony nejlepší výsledky, paradoxně až do září neměl stálého jezdce. Ve Velké jej nakonec povede Jiří Kousek, který jezdí v posledních měsících ve skvělé formě. Ange Guardian jde na start Velké pardubické potřetí, zatím získal páté a sedmé místo. Jiří Kousek byl nejlépe dvakrát druhý – s Hirschem a Roninem.

zdroj: zavodistepardubice.cz Ange Guardian s Jiřím Kouskem

Dvojici z Váňovy tréninkové centrály by měli podle letošní formy nejvíc ohrožovat Hegnus a Tzigane du Berlais.

Desetiletý český odchovanec Hegnus prokazuje vysokou třídu dlouhodobě, jeho kariéru ale brzdí zdravotní potíže. Při první účasti ve Velké pardubické před dvěma roky skončil pátý, loni se ale vrcholu právě kvůli zdraví neúčastnil. Hegnuse připravuje trenér Radek Holčák, který přivedl k titulu ve Velké pardubické Maskula. Letošním partnerem Hegnuse je "smolař" Velké pardubické Marek Stromský. V červnové kvalifikaci nestačili pouze na Ange Guardiana a v září společně vyhráli kvalitně obsazený dostih II. kategorie.

zdroj: zavodistepardubice.cz Hegnus s Markem Stromským (zcela vlevo)

Dalším černým koněm dostihu je jeden ze dvou sedmiletých na startu, hnědák francouzského chovu Tzigane du Berlais, který se od svého příchodu do Česka specializuje právě na pardubické závodiště. Loni skončil druhý v Ceně Labe, druhém nejvýznamnějším dostihu v rámci mítinku Velké pardubické. Letos byl zadržen v květnové kvalifikaci, v té zářijové nestačil pouze na Ange Guardiana. Šance Tzigane du Berlais posiluje čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek v sedle.

zdroj: zavodistepardubice.cz Tzigane du Berlais s Janem Faltejskem

POTRÁPÍ FAVORITY?

S velkými ambicemi jde do dostihu devítiletý Sztorm, který letos nepoznal porážku a všechna jeho vítězství byla suverénní. Tři letošní starty si připsal v polské Wroclawi, do Pardubic se vrací po dlouhých třech letech, proto mu jeho realizační tým v srpnu naordinoval trénink na pardubických překážkách. Sztormův žokej Marcel Novák je úřadujícím šampionem překážkových jezdců a ve Velké pardubické svému parťákovi věří. "Je to vynikající kůň se super závěrem. Greg udělal všechno pro to, aby kůň předvedl co nejlepší výsledek," odkázal na trenéra Grzegorze Wroblewského, který připravil ke třem triumfům ve Velké pardubické klisnu Orphee des Blins.

autor: Vondrouš Roman, zdroj: ČTK Zarif s žokejem Josefem Bartošem

Ostříleným účastníkem Velké pardubické je ryzák Zarif, třetí svěřenec trenéra Josefa Váni na startu. Ve vrcholu sezony bude Zarif startovat už popáté, dosáhl na druhé, třetí i čtvrté místo. Letošní Velkou Zarifa provede italská žokejská legenda Raffaele Romano, pro kterého to bude čtvrtý start ve Velké pardubické, svůj dosud nejlepší výsledek - 10. místo - bude chtít Romano nepochybně vylepšit a se Zarifem by se mu to mělo podařit. Letos se Zarif představil dvakrát, v srpnové kvalifikaci byl čtvrtý a v září zvítězil v dostihu II. kategorie. V neprospěch elitního krosaře by však mohl hrát věk - při očekávaném rychlém dostihu by nemusel mladším soupeřům stačit.

Zástupkyní mladší generace je Delight My Fire, jediná klisna na letošní startovní listině. I když se jí letos nedaří tak jako v předchozích letech, své kvality prokázala ve Velké pardubické už loni, když na hluboké půdě nestačila pouze na No Time To Lose a francouzského Urgent de Gregaine. Letos startovala svěřenkyně trenéra Radima Bodláka čtyřikrát, v zářijové kvalifikaci skončila čtvrtá. V jejím sedle bude stejně jako loni švédský žokej Niklas Lovén.

Vicody ve své tréninkové centrále zdroj: ČT4

Sztorm během tréninku zdroj: ČT4

Jedním z trojice koní, kteří Delight My Fire v září porazili, byl devítiletý Vicody. Na start Velké pardubické se postaví poprvé v kariéře a podle svého žokeje Josefa Barotše jde hlavně sbírat zkušenosti. Polokrevný ryzák prokázal své krosařské kvality loňským vítězstvím v Ceně Labe. Trenérem Vicodyho je Stanislav Popelka.

Poprvé v kariéře jde na start Velké pardubické i osmiletý Stretton trenéra Čestmíra Olehly, který připravil ke čtyřem triumfům Železníka a ke dvěma Registanu. Stretton se do vrcholu sezony kvalifikoval v květnu sedmým místem, ale na nejlepší nestačil. Otázkou je, jak si poradí s bezmála sedmikilometrovou distancí. Strettona povede Brit Thomas Garner, který se na českých drahách objevuje už několik let. Při svém dosud jediném pokusu v roce 2015 se Garner do cíle Velké nepodíval.

zdroj: zavodistepardubice.cz Delight My Fire (vlevo) a Bridgeur nad vodní překážkou

Značnou část Velké pardubické odvodil loni polokrevný Bridgeur, V závěru mu ale došly síly a dostih dokončil na sedmém - posledním dotovaném - místě. Letos se kromě dvou startů v kvalifikačních dostizích představil i ve francouzském Vichy, na lepší než šesté místo ale nedosáhl. Stálým jezdcem Bridgeura je Jaroslav Myška, který se se svou manželkou Štěpánkou podílí také na jeho tréninku. Osvědčenou taktiku pro svého koně měnit nebudou. "Když nebude chtít nikdo udávat tempo, budeme to dělat my. Ostatní s tím asi víceméně počítají. Je otázka, kam zvládne doběhnout a kam až vydrží se silami," uvedl na adresu Bridgeura jeho ježdec.

STŘED POLE

K pravidelným účastníkům Velké patří polokrevní polobratři Ter Mill a Templář, které připravuje trenér Antonín Novák. Dvanáctiletý Ter Mill absolvuje už svou pátou Velkou pardubickou, do cíle se však dostal zatím jen jednou. V červnové kvalifikaci ukázal slibnou formu třetím místem za Ange Guardianem a Hegnusem. Velkou pardubickou jej provede stejně jako loni jezdec Jan Odložil. O rok mladší Ter Millův polobratr Templář letos zaznamenal dvě pátá místa, obě ovšem daleko od nejlepších. Jeho jezdcem bude Francouz Thomas Boyer, který poslední roky působí v Česku.

autor: Hana Vytopilová, zdroj: www.pardubice-racecourse.cz Ter Mill a Templář

Jediným zahraničním účastníkem je slovenský Vajgaros, který však 13 ze svých 16 životních startů absolvoval na některém z českých závodišť. Trenérem sedmiletého tmavého hnědáka je Jaroslav Brečka, vítěz Velké pardubické z roku 1992 s Quirinusem. Do sedla Vajgarose je angažován dvojnásobný vítěz anglické Velké národní Leighton Aspell, který bude patřit k hvězdám pardubického mítinku.

Pátý start ve Velké pardubické má před sebou 11letý ryzák Pareto, jeho dosud nejlepším výsledkem je osmé místo. Ve třech letošních startech si připsal tři druhá místa - v Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem nestačil na Theophila, v polské Wroclawi dvakrát jasně podlehl Sztormovi. Velkou pardubickou jej provede bulharský jezdec působící čtvrtým rokem v Česku Sertash Ferhanov. Ten se pokusí na třetí pokus Velkou pardubickou dokončit.

Jedním ze dvou třináctiletých koní na startu bude Kasim, jehož nejlepší dostihová léta jsou zřejmě pryč. Ve Velké pardubické už byl sice třikrát mezi nejlepší sedmičkou, letošní výkony ale na dřívější formu odchovance a svěřence Přemka Kejzlara neukazují. V srpnové kvalifikaci skončil sice na čtvrtém místě, ovšem s velkou ztrátou. Kasimův žokej Martin Liška se ve Velké pardubické představí podeváté, zatím nejlépe byl čtvrtý.

zdroj: zavodistepardubice.cz Nikas

Pro někoho překvapivě se "na místo činu" vrací Nikas, diskvalifikovaný vítěz z roku 2015. Loni byl ve Velké pardubické zadržen a předpokládalo se, že tím jeho dostihová kariéra skončila. Třináctiletý valach si ale po přestěhování do tréninkové centrály Luboše Urbánka svým elánem o další start řekl a vrátil se do tréninku. Svými letošními výsledky ale nezazářil, v kvalifikacích si připsal deváté a šesté místo. Nikasovým partnerem v dostihu bude Andrew Glassonbury.

Po diskvalifikaci Nikase se před třemi lety vítězem Velké pardubické stal Ribelino a korunoval tím svou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Později na ni už ale navázat nedokázal. Kvůli zdravotním problémům neběhal rok a půl, letos zaznamenal jen tři sedmá místa. V sedle desetiletého valacha bude další britský jezdec James Best.

Nováčkem na startu Velké pardubické bude 10letý Vandual. I on musel kvůli zdravotním potížím vynechat celou loňskou sezonu a i jemu do dřívější formy něco schází. Jeho trenérka Hana Kabelková pro server Dostihový svět připustila, že optimální formy Vandual zatím nedosáhl. Přesto doufá, že se mu povede potvrdit příslušnost k širší špičce. Partnerem Vanduala bude slovenský jezdec Lukáš Matuský.

TROJICE OUTSIDERŮ

Zkušeným účastníkem Velké pardubické je Universe Of Gracie, společně s Nikasem další třináctiletý kůň na startu. Ve Velké v letech 2014 a 2015 dosáhl na čtvrté místo, i on má ale nejlepší roky za sebou. Svěřence trenéra Stanislava Popelky povede Lukáš Sloup, který v poslední době působí ve Francii.

Osmiletý polokrevný bělouš Artistmontot francouzského chovu sice v kariéře dokončil všechny dostihy, do kterých odstartoval, Velká pardubická pro něj ovšem bude obtížným soustem. Mezi elitní společností se objevil poprvé až letos, v srpnové kvalifikaci si místo na startu Velké zajistil 5. místem, i když na soupeře výrazně ztrácel. V dostihu jej povede Ondřej Velek.

zdroj: zavodistepardubice.cz Bělouš Artistmontont a Kasim během kvalifikace na Velkou pardubickou

Roli největšího outsidera si letošními výkony zajistil 11letý Mileryt. Dotovaná umístění získal pouze v dostizích nižších kategorií, kvalifikoval se v srpnu, na vítězného No Time To Lose ale ztrácel propastných 40 vteřin. Mileryta povede jeho trenér Ján Mach, pro kterého to bude první účast ve Velké pardubické.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo třináct: