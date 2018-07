FINÁLE MS VE FOTBALE

Vrchol šampionátu je zde. Získá titul Chorvatsko, nebo favorizovaná Francie?

15. 7. 2018 06:00, autor: ČT sport

Už jen jediný zápas a fotbalové mistrovství světa bude u konce. Kdo se stane šampionem? Chorvatsko, nebo Francie? Balkánský celek touží po odplatě za semifinálovou porážku z mistrovství v roce 1998 ve Francii, kde domácí dokráčeli ke svému dosud jedinému triumfu. Chorvaté by v případě vítězství získali svůj premiérový titul světových šampionů. Přímý přenos finálového duelu můžete sledovat na ČT sport a webu ctsport.cz od 16:20.

zdroj: Reuters Chorvatská radost

Ani jeden z celků na turnaji ještě neprohrál. Jenže zatímco Francie všechny tři zápasy ve vyřazovací fázi s Argentinou, Uruguayí i Belgií vyhrála v normální hrací době, Chorvaté v play-off po 90 minutách vždy remizovali 1:1 a inkasovali jako první. Dánsko a Rusko udolali až v penaltovém rozstřelu a Anglii po prodloužení. Celkem tak balkánský celek strávil v Rusku na hřišti o 90 minut více než soupeř.

I proto jsou Francouzi před zápasem pro bookmakery jasným favoritem, byť se tomu vehementně brání. "Nemyslím, že jsme favoritem, tohle je finále mistrovství světa. Chorvatsko je mentálně neskutečně silné, dokázalo otočit stav s Anglií. Možná odehráli o 90 minut více než my, ale únava nebude hrát roli. Tu překonáte, když hrajete finále," řekl francouzský záložník Paul Pogba.

Chorvaty požene vpřed i touha vrátit soupeři 20 let starou semifinálovou porážku 1:2. Francie tehdy na domácí půdě dvěma góly Liliana Thurama otočila stav a po finálové výhře 3:0 nad Brazílií získala své dosud jediné světové zlato. Kapitánem byl nynější trenér Didier Deschamps.

"V roce 1998 jsem byl na prvních třech zápasech jako fanoušek. Každý v Chorvatsku si pamatuje, když nám dal Thuram góly a prohráli jsme. Mluví se o tom u nás 20 let. Možná nám dává bůh šanci, abychom srovnali skóre," řekl chorvatský trenér Zlatko Dalič. "Ale nepřistupujeme k tomu tak, jako že se chceme pomstít. Soustředíme se na to, abychom zahráli svůj nejlepší zápas na turnaji," dodal jednapadesátiletý kouč, jehož tým postupem do finále překonal maximum v podobě bronzu z roku 1998.

Devět francouzských hráčů, stejně jako trenér Deschamps zažili předloňskou porážku 0:1 ve finále domácího Eura s Portugalskem a neradi by si finálové sklamání zopakovali. "Bylo to tehdy hodně těžké. Nechceme dopustit, aby se to stalo znovu. Vezmeme si z toho určité věci a poučíme se. Chceme, aby to tentokrát skončilo tím nejlepším možným způsobem," uvedl jeden z pamětníků, brankář Hugo Lloris.

"Dostali jsme obrovskou výsadu, že si můžeme zahrát finále znovu. Předloni to bylo tak bolestné, že nyní chceme ochutnat vítězství. Nemůžeme si tuhle šanci nechat ujít," dodal Deschamps, který jako třetí v historii může vyhrát světový šampionát jako hráč i trenér.

Francie na turnaji v Rusku ve čtyřech z posledních pěti utkání neinkasovala. "Ve finále jsou dva nejlepší týmy a pro oba to bude nejtěžší zápas. Francie je velmi nebezpečná především z brejků," varoval Dalič.

"Bude to skvělé finále. My jsme velmi silní kolektivně a Chorvaté taky mají skvělé individuality, které slouží týmu. Rakitič s Modričem hrají v záloze úžasně, diktují zápasy. Nesmíme jim k tomu dopřát volnost," dodal obránce Samuel Umtiti, střelec jediné branky při výhře Francie v semifinále nad Belgií 1:0.

