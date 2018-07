Semifinále

Anglické sny pohřbil Mandžukič. Francii vyzve ve finále Chorvatsko

11. 7. 2018 19:28, autor: roh

Chorvaté slaví historické vítězství. V prodloužení otočili zápas s Anglií, vyhráli 2:1 a ve velkém moskevském finále vyzvou Francii. O titul se utkají vůbec poprvé. Angličané sice otevřeli záhy skóre díky brilantnímu přímému kopu Kierana Trippiera, ve druhém poločase ovšem srovnal Ivan Perišič a v prodloužení rozhodl Mario Mandžukič.

zdroj: Reuters Mario Mandžukič slaví rozhodující gól semifinále

Smutným hrdinou utkání se stal John Stones. V 99. minutě mohl hlavou přiblížit Anglii snu, o deset minut později byl strůjcem jejího krachu, když pustil do smrtícího zakončení chladnokrevného Mandžukiče.

Byl to zápas dvou různých etap. Na začátku byli na koni Angličané. Vedoucí gól z přímého kopu charakterizoval i chorvatské trápení s pomalými začátky. Postupem času a od druhého poločasu zvlášť už dominovali Chorvaté.

"Začali jsme pomalu, ale pak ukázali charakter. Stejně jako v předchozích dvou zápasech vyřazovací fáze, kdy jsme také prohrávali 0:1," popsal střelec vyrovnávacího gólu Perišič.

Zvítězil tým, který dokázal lépe kombinovat a v obraně téměř nechyboval. Standardní situace Anglii zprvu pomohly, ale nakonec ji nespasily.

Chorvaté tak získají druhou medaili v dějinách po bronzu na MS 1998, Angličané prohráli druhé ze tří semifinále v historii, když uspěli pouze na domácím zlatém šampionátu v roce 1966.

"Teď se mi těžko hledají slova, ale je to fantazie. Musím všem hráčům poděkovat za to, jak dnes hráli a bojovali. Přepsali historii a nejen chorvatskou, ale celému světu ukázali, že opravdu umí hrát fotbal," uvedl v emocích zajatý chorvatský trenér Zlatko Dalič.

"Měli jsme ukázat větší klid, ve druhém poločase jsme na 20 minut přestali hrát. V krátkém časovém prostoru jsme ušli ohromně dlouhou cestu. Dnes jsme to nebyli úplně my, ale tým to posílí. Byli jsme blízko něčemu, co se na začátku zdálo nepředstavitelné," prohlásil jeho protějšek Gareth Southgate.

Pomalý chorvatský rozjezd, drtivý finiš

Chorvaté prožili podobný začátek jako v osmifinále s Dánskem. Tentokráte však na úvodní trefu Kierana Trippiera nedokázali bryskně zareagovat.

První dvacetiminutovka patřila spíše Angličanům a Chorvaté startovali pomaleji. Ve 23. minutě špatně vykopl míč Subašič a Strinič ještě hůře přihrával. Sterling však v nadějné pozici ještě přihrával Kaneovi a to byla chyba – asistent rozhodčího totiž zvedl praporek na znamení ofsajdu.

Fotbalisté z ostrovů sázeli na jednoduchou rychlou hru kupředu a soupeři s tím měli problémy. V 30. minutě se držel za hlavu Kane, když tváří v tvář Subašičovi neuspěl a z dorážky trefil tyč. Nemusel toho ale zas až tak litovat, neboť sudí odpískali ofsajd. Na druhé straně zahrozil průnikem Modrič a ranou doprostřed Rebič.

V 36. minutě se ocitl na hraně pokutového území úplně volný Lingard, mířil ale vedle. Chorvaté pak bez dostatku pohybu obléhali anglickou defenzivu. Vrsaljko ztratil nervy a vypálil vysoko nad branku. To dokumentovalo, že cesta k šancím se řadami hráčů s lvíčky na prsou bude hledat jen velmi těžko.

Začátek druhého poločasu nepřinesl mnoho vzruchu. Lingardova rána byla sražena a Rakitič střílel zle nedobře. Kaneovi ukradl gól z hlavy nohou Lovren, Perišič střelou zpoza šestnáctky trefil do citlivých míst dobře postaveného Walkera.

zdroj: Reuters Kieran Trippier slaví gól v chorvatské síti

V 68. minutě se precizním centrem prezentoval Vrsaljko. Perišič nehlavičkoval, ale nohou efektně umístil balon za Pickfordova záda. O čtyři minuty později mohli Chorvaté rychle vývoj otočit. Agilní Perišič obešel obránce, trefil tyč a zkoprnělý Rebič dorazil jen do Pickfordovy náruče.

Hra se najednou výrazně proměnila. Anglie se snažila rozjetého soupeře přibrzdit. Hráči Albionu začali rozvážně rozehrávat. Přesto se do šance prosadil Lingard, jenže ta zatrachtilá přesnost.

V 83. minutě předvedl parádu Mandžukič. Zpracoval z jedné na prsa do pohybu, otočil se a zakončil. Pickford byl na místě. Anglický gólman ovšem vzápětí ukázal, že ani on není neomylný, když špatně vyrazil centrovaný balon na volného Perišiče. Chorvatský forvard mířil jen těsně nad branku. Angličané vsadili na svou velkou zbraň. V nastavení zahrávali přímý kop a nejlépe si naskočil Kane, výjimečně však hlavou netrefil přesně.

zdroj: Reuters Chorvatsko - Anglie

První velká příležitost prodloužení přilétla jak jinak než ze standardní situace. Po rohu se vynesl do vzduchu Stones, ale balon z brankové čáry vyhlavičkoval Vrsaljko. Obrovskou šanci Mandžukiče zneškodnil razantně Pickford. Tak razantně, že chorvatský kanonýr musel být ošetřen.

Chuť si spravil ve 109. minutě, když si zaběhl právě za Stonese a prostřelil anglického gólmana ke vzdálenější tyči. Ostrované už se nezmohli na výraznější tlak a vsadili na nakopávané míče. Snaha vyzněla do ztracena.

"Malé rozdíly dnes hrály pro soupeře. Mohli jsme spoustu věcí udělat jinak, ale Chorvaté hráli lépe. Hodně nás to bolí, ale můžeme mít hlavy nahoře. Došli jsme tady dál, než si mnoho lidí myslelo," uvedl kapitán Anglie Harry Kane.

Chorvatsko - Anglie 2:1 (1:1, 0:1) po prodloužení Branky: 68. Perišič, 109. Mandžukič - 5. Trippier. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Makkelie (video, Niz.). ŽK: Mandžukič, Rebič - Walker. Diváci: 78 011. Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (95. Pivarič) - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič (119. Badelj), Perišič - Mandžukič (115. Čorluka). Trenér: Dalič. Anglie: Pickford - Walker (112. Vardy), Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson (97. Dier), Lingard, Young (91. Rose) - Sterling (74. Rashford), Kane. Trenér: Southgate. Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "Jsme zaslouženě ve finále, ale ještě jsme neřekli poslední slovo. Stále je před námi poslední zápas a s boží pomocí budeme mistry světa." Gareth Southgate (trenér Anglie): "V první půli jsme hráli opravdu dobře, po vyrovnání jsme trochu ztratili cestu. Proti tak kvalitnímu soupeři musíte proměnit své šance, potřebovali jsme druhý gól."

