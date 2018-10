1950: Hokejisté jako nepřátelé státu aneb mistři světa ve vězení

Augustin Bubník o vězení:

"Odtamtud mě převezli do domečku, na garnizonu, na Hradčany, k tehdejšímu Perglovi zvanému Suchá lípa. Tam to bylo strašné. Byli tam bachaři, kteří chodili v papučích, takže jste nevěděli, kde jsou. Najednou vám bachař kopal do dveří a řval: 'Dělej, ty mistře světa, udělej sto kliků a padesát dřepů.' Nenechali nás vyspat a tak dále. Byly to hyeny, které se tam na nás vydováděly."