Olomoucký aquapark se znovu prodraží

Velikost textu:

1. 3. 2012 18:22, autor: CTO

Olomouc - Olomoucká radnice musí zvýšit kvůli nízké návštěvnosti dotace místnímu aquaparku. Radní se tak rozhodli definitivně vyřešit finanční problémy vodního světa. Místo 30 milionů budou ročně přispívat centru v průměru 45 milionů a to až do roku 2026, kdy splatí úvěr na jeho výstavbu.

zdroj: ČT24 Aquapark Olomouc

Olomoučtí radní na svém včerejším zasedání udělali definitivní tečku za finančními problémy aquaparku. Přijde je to ale pořádně draho. Celkem si připlatí 130 milionů korun. Kritikové projektu tvrdí – místo aquaparku mohlo město použít peníze jinak a účelněji. Radnice by mohla ročně vystavět například dvakrát více dětských hřišť, nebo opravit dvojnásobek komunikací. „Myslím si, že ta investice nemusela stát tolik, mohla být pojata trochu rozumněji,“ řekl náměstek primátora města Olomouce Ivo Vlach. Vodní svět za půl miliardy totiž provázejí problémy už od jeho otevření v roce 2009. Podle radních za to může krize. Původní plán počítal s 280 tisíci návštěvníky ročně. Ve skutečnosti přijde každý rok jen 200 tisíc lidí. „Zařízení mělo vydělat řekněme o 14 milionů více, než kolik jsme schopni dnes z toho zařízení získat. Čili nejsme schopni se dostat do provozního zisku,“ potvrdil ředitel aquaparku Dalibor Přikryl.

Na svůj chod si ale vodní svět dokáže vydělat. Aquapark se po olomoucké zoologické zahradě drží na druhé příčce nejnavštěvovanějších atrakcí Olomouckého kraje. Problémy má ale se splácením dluhů z výstavby. Peníze půjčila Česká spořitelna společnosti Aquapark. Tu vlastní z 45 procent město, zbytek akcií patří soukromé společnosti TECPROM. Olomoucká radnice do roku 2014 její podíl hodlá odkoupit. „Všichni partneři byli ochotni se na řešení problému podílet. ČS snížila splátku. Na těch dosavadních splátkách se podílel i TECPROM,“ řekl primátor města Martin Novotný. Městu se tak podařilo vyjednat alespoň 40milionovou slevu u České spořitelny a tři a půl milionu u společnosti TECPROM.

Čtěte také: Olomoucký aquapark je zátěží pro město,

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo patnáct: