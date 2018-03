Lety v Planici ovládl Stoch, Kožíšek skončil čtyřiatřicátý

23. 3. 2018 17:28, autor: ČT sport

Lety v Planici vyhrál Kamil Stoch a připsal si třicáté vítězství ve Světovém poháru. Za již jistým držitelem křišťálového glóbu skončili na dalších pozicích Nor Johann André Forfang a Rakušan Stefan Kraft. Jediný český zástupce Čestmír Kožíšek obsadil nebodované 34. místo.

zdroj: ČTK/AP/Darko Bandic Kamil Stoch

Stoch v prvním kole skočil 245 metrů stejně jako Nor Robert Johansson, ale dostal téměř o pět bodů více. Johansson v neděli vyhrál lety doma ve Vikersundu, avšak ve Slovinsku v druhém kole klesl z druhého místa až za medailové příčky.

Největším Stochovým soupeřem tak byl Forfang, který s polským skokanem prohrál o 3,7 bodu. Třicetiletý Stoch vyhrál osmý závod SP v sezoně, na planickém mamutím můstku triumfoval po sedmi letech.

Závod nevyšel Gregoru Schlierenzauerovi, který ve čtvrteční kvalifikaci skočil 253,5 metru, ale po dopadu si hrábl rukama do sněhu, a jeho skok tudíž nemohl být uznán jako vyrovnaný světový rekord. V druhém soutěžním kole Rakušan nedoplachtil ani na dvousetmetrovou hranici a skončil až osmadvacátý.

Kožíšek doletěl na 199,5 metru a k postupu do finálového kola mu chybělo 10,4 bodu. Nejlepší český skokan v sezoně tak další body do SP nepřidal a už ani nepřidá. Sobota je totiž v Planici vyhrazena soutěži družstev a v neděli bude létat jen nejlepší třicítka Světového poháru. Do ní měli čeští závodníci v nepovedené olympijské sezoně daleko.

SP v letech na lyžích v Planici (Slovinsko): 1. Stoch (Pol.) 455,9 b. (245+234 m), 2. Forfang (Nor.) 452,2 (242+234,5), 3. Kraft (Rak.) 443,0 (238+234,5), 4. Johansson 438,8 (245+227,5), 5. Fannemel (oba Nor.) 433,1 (230,5+233), 6. Freitag (Něm.) 431,2 (234,5+232), 7. D. Kobajaši (Jap.) 426,2 (230,5+224), 8. Stjernen (Nor.) 422,5 (228,5+221,5), 9. Kubacki (Pol.) 416,8 (224,5+220), 10. Kranjec (Slovin.) 412,7 (214,5+232,5), ...34. Kožíšek (ČR) 174,5 (199,5). Průběžné pořadí SP (po 22 z 23 závodů): 1. Stoch 1343, 2. Freitag 1030, 3. Tande (Nor.) 925, 4. Wellinger (Něm.) 813, 5. Kraft 801, 6. Johansson 790, ...48. Kožíšek 30, 57. Koudelka 12, 68. Štursa (oba ČR) 3.

