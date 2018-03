Zpackaná kvalifikace. Kožíšek se v závodu ve Vikersundu nepředstaví

16. 3. 2018 19:17, autor: ČT sport

Skokan na lyžích Čestmír Kožíšek se nekvalifikoval do nedělního závodu Světového poháru na mamutím můstku ve Vikersundu. Roman Koudelka už poté, co nepostoupil do předchozího závodu v Trondheimu, v sérii pohárových závodů v Norsku nepokračuje.