MS v krasobruslení

Chen odskočil šesti "čtveráky" úplně všem, Březina se vyhoupl do desítky

24. 3. 2018 09:57, autor: roh

Američan Nathan Chen vyhrál mistrovství světa s neuvěřitelným náskokem bezmála 50 bodů před Japoncem Šomou Unem. Bronz bere Rus Michail Koljada. Michal Březina předvedl svou nejlepší volnou jízdu v životě a ze 17. příčky po krátkém programu se posunul na desáté místo.

zdroj: Reuters Nathan Chen

Parádní program načal Březina kombinací čtverného salchowa s trojitým toeloopem, přičemž obvykle skáče jen dvojitý. To mu zamotalo hlavu. "Celý program jsem myslel jenom na jednu věc: Skočil jsem po čtverném salchowu trojitý toeloop? Nemohl jsem si vzpomenout," řekl.

Přidal i další povedené prvky – kombinaci trojitého axela s dvojitým toeloopem nebo i trojkombinaci trojitého flipa s dvojitými toeloopem a rittbergerem. Ke konci jízdy se nevyvaroval jediné větší chyby, když zařadil místo trojitého jen dvojitý salchow. Bohatě to však stačilo na vylepšení jeho osobního maxima (o 2,3 bodu). Za volnou jízdu dostal 165,98, v součtu pak 243,99 bodu a na kamery mohl rozdávat jen široké úsměvy.

Byla to osmá volná jízda odpoledne. Znamená to také dvě místa pro české krasobruslaře na příštím MS. Pochvaloval si podporu fanoušků. "Atmosféra, kterou publikum vytvořilo pokaždé, když jsem skočil, mě tlačila do dalšího skoku. Takže díky, Miláne!" řekl Březina. "Ulevilo se mi a pro tuhle sezonu mám hotovo. Jsem opravdu šťastný, že tohle byl můj poslední program v této sezoně," dodal.

Favorité hodně kazili, krasobruslaři umístění na druhém až pátém místě po krátkém programu nezvládali náročné skoky a celkem třináctkrát upadli.

To se ovšem netýkalo fenomenálního amerického skokana. Osmnáctiletý Chen zajel po Juzuru Hanjuovi druhou nejlepší volnou jízdu historie, technicky tu vůbec nejlepší. Za sebou nechal stříbrného Una přesně o 47,63 bodu.

Japoncův výkon znovu ovlivnily problémy s kotníkem - ustál jen jeden ze čtyř čtverných skoků. Třetí s dvěma pády ve volné jízdě skončil Rus Koljada, pro něhož to byla první medaile na mistrovství světa. Obhájce bronzu Ťin Po-jang z Číny i juniorský mistr světa Vincent Zhou z USA, který byl po krátkém programu třetí, volné jízdy totálně pokazili a propadli se do druhé desítky.

Výsledky volných jízd mužů na MS v krasobruslení 1. Chen (USA) 321,40, 2. Uno (Jap.) 273,77, 3. Koljada (Rus.) 272,32, 4. Byčenko (Izr.) 258,28, 5. Tomono (Jap.) 256,11, 6. Vasiljevs (Lot.) 254,86, ...10. Březina (ČR) 243,99.

