MS V KRASOBRUSLENÍ

V krátkých tancích zvítězili francouzští favorité, Češka s Mansourovou nepostoupili

Velikost textu:

23. 3. 2018 10:58, autor: ČT sport

Na krasobruslařském šampionátu mají taneční páry za sebou krátké tance. Pozici velkých favoritů potvrdili dvojnásobní mistři světa Gabriella Papadakisová s Guillaumem Cizeronem z Francie díky zisku 83,73 bodu v novém světovém rekordu. Hned jako třetí v úvodní rozjížďce se představil český pár Cortney Mansourová a Michal Češka, ale s výsledkem 55,27 bodu skončili na 26. místě a nepostoupili do volných tanců.

autor: Grigory Dukor, zdroj: REUTERS Michal Češka a Cortney Mansourová

Na rozdíl od mistrovství Evropy tentokrát Mansourová s Češkou zvládli ošemetné twizzly, ale ztratili v povinné pasáži v rytmu rumby. Získali o 1,74 bodu více než na olympijských hrách v Koreji, ale stále zůstali více než tři body za osobním rekordem z roku 2016. K postupu by si museli osobní maximum vylepšit, potřebovali přes 60 bodů.

I když to na účast ve finále nestačilo, byli s výkonem spokojení. "Jsme opravdu šťastní, že jsme zajeli čistě. O moc lépe už jsme tu jízdu zvládnout nemohli," řekl Češka. Jeho partnerka měla stejný pocit. "Myslím, že jsme bruslili velmi dobře. Chtěli jsme to zajet pro sebe a opravdu si to užít," doplnila Mansourová.

Stříbrní olympijští medailisté a loňští vicemistři světa Papadakisová a Cizeron potvrdili, že jsou v Miláně jednoznačnými favority na zlato. Jejich kanadští přemožitelé z loňského MS i olympiády Tessa Virtueová a Scott Moir už totiž na MS nezávodí.

Papadakisové se tentokrát vyhnuly patálie s rozepnutým kostýmem, které jí zkomplikovaly život na ZOH, a Francouzi zajeli životní krátký tanec. Známkou 83,73 dokonce o šest setin vylepšili světový rekord Virtueové a Moira z olympijské soutěže.

Na MS nestartují ani bronzoví ze ZOH Maia a Alex Shibutaniovi, takže největšími americkými nadějemi jsou Madison Hubbellová a Zachary Donohue. Jako třetímu páru v historii se jim podařilo překonat hranici 80 bodů a pevně se usadili na druhé příčce. Na vedoucí Francouze ztrácejí přes tři body, ale po čtvrté příčce na olympiádě mají velkou šanci získat první medaili ze světové akce.

S více než dvoubodovým odstupem za Američany jsou průběžně třetí Kanaďané Kaitlyn Weaverová a Andrew Poje, na které budou ze čtvrté příčky útočit domácí Italové Anna Cappelliniová a Luca Lanotte. Volné tance jsou na programu v sobotu.

Mistrovství světa v krasobruslení v Miláně: Taneční páry - po krátkém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 83,73, 2. Hubbellová, Donohue (USA) 80,42, 3. Weaverová, Poje (Kan.) 78,31, 4. Cappelliniová, Lanotte (It.) 77,46, 5. Chocková, Bates (USA) 75,66, 6. Gillesová, Poirier (Kan.) 74,51, ...26. Mansourová, Češka (ČR) 55,27.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet tři: