Startuje krasobruslařské MS bez obhájců. Češi budou kompletní

21. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Čeští krasobruslaři jsou na mistrovství světa v plné síle. V Miláně závodí zkušený Michal Březina, nadějná sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař, olympionici v kategorii tanečních párů Courtney Mansourová a Michal Češka i Eliška Březinová mezi ženami. Řada favoritů naopak šampionát po olympiádě neabsolvuje. Chybějí všichni obhájci titulu a představí se jen pět z 12 olympijských medailistů. Soutěžní program šampionátu začne krátkým programem žen. Uzavřou ho v sobotu 24. března volné tance. Přímé přenosy vysílá ČT sport, ČT2 a web ctsport.cz.

Jako první z české reprezentace na milánský led vyjede dvaadvacetiletá Březinová, která bude po vydařeném ME útočit především na postup do volných jízd. Do finálové čtyřiadvacítky se na MS dostala jen jednou z předchozích čtyř startů, v roce 2014 skončila osmnáctá.

Při absenci zraněné obhájkyně Jevgenije Medveděvové je jasnou favoritkou její přemožitelka z ME i ZOH Alina Zagitovová. Na zaváhání patnáctileté Rusky bude čekat obhájkyně stříbra a bronzová medailistka ze ZOH Kaetlyn Osmondová z Kanady, před domácím publikem se bude chtít předvést zkušená Carolina Kostnerová.

Sedmadvacetiletý Březina bude chtít navázat na solidní vystoupení z letošních velkých závodů, kde se mu s výjimkou krátkého programu na ME všechny jízdy poměrně vydařily. Loni skončil na MS až osmnáctý, což bylo jeho nejhorší umístění v kariéře.

autor: Pavel Golovkin, zdroj: AP Michal Březina

Na světovém šampionátu bude šest krasobruslařů z první desítky na Hrách v Pchjongčchangu. Kvůli nedoléčenému kotníku nepřijede obhajovat titul olympijský šampion Juzuru Hanju, po zisku olympijského bronzu MS vynechá i Javier Fernández ze Španělska. Favority tak budou druhý z olympiády Šoma Uno z Japonska, obhájce bronzu z MS Číňan Ťin Po-jang a Američan Nathan Chen, který navzdory pověsti fenomenálního skokana nedosáhl na medaili na MS ani ZOH.

Druhý start na seniorském MS čeká juniorské světové šampiony z roku 2016 Duškovou a Bidaře. Talentovaná sportovní dvojice stihla olympiádu, i když Dušková na začátku listopadu absolvovala operaci kolena. V Koreji skončili čtrnáctí a před MS mají měsíc tréninku navíc.

zdroj: Reuters Aliona Savchenková a Bruno Massot

O první společný světový titul budou usilovat olympijští šampioni Aljona Savchenková a Bruno Massot. Savchenková je pětinásobnou mistryní světa s Robinem Szolkowým a bude útočit na jedenáctou medaili z MS. Pokud by ji získala, vyrovnala by se legendární Sonje Henieové, která je rekordmankou mezi ženami.

Jiní medailisté ze ZOH v této kategorii startovat nebudou. Obhájci titulu Suej Wen-ťing a Chan Cchung chybějí kvůli zranění, Kanaďané Meaghan Duhamelová a Eric Radford ukončili kariéru. Největšími soupeři Savchenkové s Massotem by tak měli být evropští šampioni Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov z Ruska.

zdroj: Reuters Alina Zagitovová

O postup do volných tanců, na který nedosáhli na ME ani ZOH, budou usilovat tanečníci Mansourová a Češka. Před dvěma lety skončili při debutu na MS na 24. místě a postup jim o čtyři místa unikl. Loni na světovém šampionátu chyběli.

Při absenci olympijských šampionů a úřadujících mistrů světa Tessy Virtueové a Scotta Moira jsou jednoznačnými favority Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, kteří budou útočit na třetí titul.

Program MS v krasobruslení: Středa 21. března: 11:00 ženy - krátký program, 18:20 sportovní dvojice - krátký program (ctsport.cz, poté ČT sport), čtvrtek 22. března: 10:05 muži - krátký program (ctsport.cz, poté ČT2), 18:55 sportovní dvojice - volné jízdy (ctsport.cz, poté ČT sport), pátek 23. března: 11:00 taneční páry - krátký tanec (ČT sport, poté ČT2), 18:30 ženy - volné jízdy (ctsport.cz, poté ČT sport), sobota 24. března: 10:00 muži - volné jízdy (ČT sport, poté ČT2), 15:20 taneční páry - volné tance (ctsport.cz, poté ČT2).

