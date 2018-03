Bez porážky. Kanaďanky udolaly Švédsko v extra endu a slaví doma titul

Velikost textu:

26. 3. 2018 09:31, autor: ČT sport

Švédky je potrápily ze všech celků nejvíce, ale nestačilo to. Kanaďanky vyhrály v dramatickém finále mistrovství světa 7:6 v dodatečném endu a získaly už sedmnáctý titul. Na domácí půdě v North Bay tak napravily nevydařené olympijské vystoupení svých reprezentačních kolegyň, jež před měsícem v Pchjongčchangu nedosáhly na medaile.

zdroj: ČTK/Canadian press Kanadské curlerky mistryněmi světa

Švédský tým si díky dvěma bodům v posledním endu vynutil prodloužení. Rozhodovalo se v dramatickém závěru. Kanadská skipka Jennifer Jonesová překvapivě chybovala, když její kámen ani nedoputoval do přípustného prostoru a musel být vyřazen ze hry. Její švédská rivalka Anna Hasselborgová ovšem netrefila take out a domácí fanoušci se mohli naplno zaradovat.

Kanada prošla turnajem v Ontariu bez jediného zaváhání a zisk titulu pečetila čtrnáctou výhrou za sebou. Kanaďanky navázaly na loňský titul týmu Rachel Homanové, který na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu nečekaně skončil už po základní části. Třiačtyřicetiletá skipka Jonesová, olympijská vítězka ze Soči, získala se svým týmem z Winnipegu druhé zlato z MS v kariéře po triumfu v roce 2008.

Bronz získaly Rusky, které porazily USA 6:5. Americké curlerky tak marně čekají na medaili už od roku 2006.

Český tým skipky Anny Kubeškové postoupil v Kanadě do play-off, v němž podlehl Rusku. Obsadil tak šesté místo a o jednu pozici vylepšil svůj historicky nejlepší výsledek z loňského šampionátu.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet šest: