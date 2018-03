MS v curlingu

Curlerky zdolaly dvojnásobné mistryně světa ze Švýcarska, pak padly s Německem

22. 3. 2018 18:38, autor: roh

Pět výher, pět proher, to je zatím bilance českých curlerek na mistrovství světa v Kanadě. Tým Anny Kubeškové přehrál ve čtvrtečním programu nejprve 9:6 dvojnásobné mistryně světa ze Švýcarska a poté padl s Německem 2:3 po dodatečném endu. Jistotu bojů o medaile si vydobyly domácí Kanaďanky a také Švédky.

zdroj: ČTK/AP Anna Kubešková

Češky dokázaly, že v poslední době se jim proti týmu skipky Binie Feltscherové vede skvěle. V pátém endu se Kubešková a spol. mohly radovat z trojky, jenže v osmém dějství Švýcarky odpověděly stejným způsobem a šly do vedení. V devátém se opět vyplatila nejen trpělivá, ale především v klíčových momentech hodně přesná hra. Kubeškové se povedl nesnadný take out a tři body si Češky vzaly zpět.

Poslední end provázely drobné nepřesnosti na obou stranách. Češky se snažily po time outu udržet co nejvíce lepších kamenů na kruzích. Poslední ostrý pokus Švýcarek o několikanásobný take out nevyšel.

"Jsem velmi pyšná na svůj tým, byl to dobrý zápas a stál proti nám velmi těžký soupeř. Hrály jsme sebejistě a dobře," shrnula po duelu Kubešková.

Blízko výhry byly Češky také proti Německu, kdy ještě do desátého endu vstupovaly s vedením 2:1. Jejich soupeřky, které na šampionátu do té doby měly jen jedno vítězství, ale v závěrečné desáté hře vyrovnaly na 2:2 a o svém těsném triumfu rozhodly v extra endu.

Mistrovství světa v curlingu žen v North Bay (Kanada): ČR - Německo 2:3 v dodatečném endu, ČR - Švýcarsko 9:6, Švédsko - Japonsko 6:4, Kanada - Rusko 8:7, Dánsko - Skotsko 8:7, Rusko - Německo 6:2, Japonsko - Itálie 8:6, Skotsko - Čína 8:7, Kanada - Švédsko 8:4, Čína - Itálie 7:5, USA - Dánsko 6:0, Švýcarsko - Korea 8:6. Průběžné pořadí: 1. Kanada 9/0, 2. Švédsko 9/1, 3. Korea a Rusko 6/3, 5. USA 5/4, 6. ČR 5/5, 7. Japonsko 4/5, 8. Čína a Švýcarsko 4/6, 10. Skotsko a Dánsko 3/7, 12. Německo 2/7, 13. Itálie 2/8.

