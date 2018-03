MS v curlingu

Češky porazily dvojnásobné mistryně světa a drží se ve hře o play-off

22. 3. 2018 18:38, autor: roh

Českým curlerkám se na mistrovství světa v Kanadě daří. Tým Anny Kubeškové přehrál 9:6 dvojnásobné mistryně světa ze Švýcarska a přiblížil si účast v kvalifikačních bojích o semifinále, do kterých postupují celky ze třetího až šestého místa třináctičlenné tabulky. Jistotu bojů o medaile si vydobyly domácí Kanaďanky a také Švédky.

Češky dokázaly, že v poslední době se jim proti týmu skipky Binie Feltscherové vede skvěle. V pátém endu se Kubešková a spol. mohly radovat z trojky, jenže v osmém dějství Švýcarky odpověděly stejným způsobem a šly do vedení. V devátém se opět vyplatila nejen trpělivá, ale především v klíčových momentech hodně přesná hra. Kubeškové se povedl nesnadný take out a tři body si Češky vzaly zpět.

Poslední end provázely drobné nepřesnosti na obou stranách. Češky se snažily po time outu udržet co nejvíce lepších kamenů na kruzích. Poslední ostrý pokus Švýcarek o několikanásobný take out nevyšel.

"Jsem velmi pyšná na svůj tým, byl to dobrý zápas a stál proti nám velmi těžký soupeř. Hrály jsme sebejistě a dobře," shrnula po duelu Kubešková.

Češky jsou prozatím v neúplné tabulce páté a večer našeho času je čeká zápas proti posledním Němkám. Postup z prvních dvou míst si po výhře nad Ruskami 8:7 zajistily Kanaďanky, Švédky přehrály 6:4 japonské hráčky.

Skipka českého týmu nadějné postavení zatím neřeší. "Vždycky se soustřeďuji na konkrétní zápas. Nikdy nechci vědět, s kým budeme hrát příště, dokonce ani nevím, jak si stojíme v tabulce," uvedla Kubešková.

Výsledky mistrovství světa v curlingu žen ČR - Švýcarsko 9:6, Švédsko - Japonsko 6:4, Kanada - Rusko 8:7, Dánsko - Skotsko 8:7, Rusko - Německo 6:2, Japonsko - Itálie 8:6, Skotsko - Čína 8:7, Kanada - Švédsko 8:4, 19:00 ČR - Německo. Průběžné pořadí: 1. Kanada 9/0, 2. Švédsko 9/1, 3. Korea 6/2, 4. Rusko 6/3, 5. ČR 5/4, 6. USA a Japonsko 4/5, 8. Čína, Švýcarsko a Dánsko 3/6, 11. Skotsko 3/7, 12. Itálie 2/7, 13. Německo 1/7.

