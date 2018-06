Je jasno. Biatlonistky povede Gjelland, muže Vítek s dalším Norem Bratlim

5. 6. 2018 12:32, autor: ČT sport

Novým trenérem českých biatlonistek bude norský olympijský vítěz Egil Gjelland. Jejich dosavadní kouč Zdeněk Vítek povede muže s norským asistentem Andersem Magnusem Bratlim. Střeleckou konzultantkou u týmu mužů bude olympijská vítězka Kateřina Emmons. Potvrzen byl i přechod dosavadního šéftrenéra Ondřeje Rybáře do funkce sportovního ředitele svazu.

"Poprvé v historii přivádíme k české reprezentaci zahraniční trenéry. Očekáváme, že Egil i Anders k nám přinesou zkušenosti ze země, která je biatlonovou i lyžařskou velmocí," prohlásil prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Čtyřiačtyřicetiletý Gjelland je olympijským vítězem ve štafetě ze Salt Lake City 2002, o čtyři roky dříve v Naganu získal ve stejné disciplíně stříbro. Má také šest medailí z mistrovství světa včetně dvou zlatých. "Egil je jeden z nejlepších světových trenérů, a i přesto, že teď dva roky netrénoval. Myslím si, že je to nový impuls pro český biatlon," sdělil Hamza.

Do roku 2014 vedl Gjelland norskou reprezentaci žen, v níž byly jeho svěřenkyněmi i olympijské vítězky a mistryně světa Tora Bergerová a Tirill Eckhoffová. Následně působil u týmu mužů, do kterého patřili legendární Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen nebo současné hvězdy bratři Johannes a Tarjei Böové. "Absolvovali jsme s ním nějakých pět tréninků, už teď jedeme podle jeho plánů a hned na prvním tréninku nám začal mluvit i do střelby, začal s námi komunikovat, říkat nám co a jak," uvedla Gjellandova nová svěřenkyně Veronika Vítková.

Vítkovi bude u mužů pomáhat Bratli. "Přicházím do skvělého týmu, který má silný potenciál a je profesionálně vedený. Přesto věřím, že mnohé z norské školy mohu českému biatlonu dát a sám se mnohému také naučím," uvedl trojnásobný mistr světa z mistrovství světa juniorů 2005, který posléze trenérské řemeslo vystudoval na univerzitě v Lillehammeru. Společně s ním bude v roli asistenta působit u mužů Aleš Ligaun.

Další novinkou je angažmá olympijské vítězky z Pekingu Kateřiny Emmons, která bude působit v roli střelecké konzultantky. "Všichni nám vyčítali, že máme špatnou střelbu, tak koho jiného angažovat než trojnásobnou olympijskou medailistku, kterou je Katka," pousmál se Hamza.

Reprezentační áčka jsou o něco užší

Po konci jednoho olympijského cyklu se mírně zúžily týmy mužů a žen. V A týmu mužů je pětice Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík a Tomáš Krupčík. Tým žen tvoří kvarteto Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová a Markéta Davidová.

"Někteří sportovci končí po vrcholu, který pro ně představuje právě olympiáda, další už v novém cyklu pro sebe mnohdy nevidí výzvu. Věříme, že během nadcházejícího olympijského cyklu se do seniorské reprezentace postupně prosadí členové juniorských týmů," nastínil Rybář.

Reprezentační týmy mužů a žen MUŽI Trenéři: Zdeněk Vítek, Anders Magnus Bratli, Aleš Ligaun Sportovci: A – Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík, Tomáš Krupčík B – Milan Žemlička, Ondřej Hošek, Jakub Štvrtecký (junior) ŽENY Trenéři: Egil Gjelland, Jiří Holubec, Tomáš Kašpar Sportovkyně: A – Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidov B – Lucie Charvátová, Ludmila Horká, Anna Tkadlecová, Natálie Jurčová, Tereza Vinklárková (juniorka) JUNIORSKÉ REPREZENTACE Junioři Trenér Michael Málek: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jakub Kocián, Lukáš Mareček, Josef Kabrda, Ondřej Mánek, Petr Kánský Juniorky Trenér Aleš Lejsek: Petra Suchá, Karolína Dusilová, Eliška Svobodová, Eliška Teplá, Tereza Voborníková, Iva Křižovičová, Barbora Smetanová, Veronika Macková

