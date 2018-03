Biatlon fokus podcast: Může být český biatlon úspěšný i bez Rybáře a Koukalové?

I. část – Bude ještě Gabriela Koukalová pokračovat v kariéře? (0:00)

II. část – Kdo by měl být novým šéftrenérem reprezentace? (10:25)

III. část – Co byly nejlepší a nejhorší momenty české biatlonové sezony? (19:30)

IV. část – Odejde světová ženská elita a co chybí zbytku mužského pole na Böeho a Fourcada? (32:55)

V. část – Které mladé naděje by mohly být příští rok na výsluní? (44:40)