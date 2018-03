SP V BIATLONU V ŤUMENI

Křišťálový glóbus ve fantastickém závěru sezony získala Mäkäräinenová

25. 3. 2018 15:29, autor: ČT sport

Finka Kaisa Mäkäräinenová vyhrála svůj třetí velký křišťálový glóbus v kariéře. Pětatřicetiletá biatlonistka ve vyrovnaném dramatickém závodě skončila na šestém místě, když zvítězila Běloruska Darja Domračevová. Mäkäräinenová si před největší rivalkou v boji o titul Anastasií Kuzminovou udržela prvenství v celkovém pořadí o tři body.

autor: Sergei Bobylev, zdroj: ITAR-TASS Kaisa Mäkäräinenová s křišťálovým glóbem

Pětatřicetiletá Mäkäräinenová v sobě našla v závěru sezony více sil než Kuzminová. Obě dnes třikrát chybovaly při střelbě, ale v běhu byla Finka rychlejší, obsadila šesté místo a v konečném hodnocení dnes jedenáctou slovenskou rivalku nechala těsně za sebou. Veronika Vítková skončila celkově osmá.

Mäkäräinenová už má velké glóby z let 2011 a 2014, dnes získala i malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem. Až do poslední střelby přitom nebylo jasné, kdo napínavý souboj vyhraje; ještě do závěrečného okruhu vbíhala Kuzminová o pár metrů před Mäkäräinenovou.

Poslední zlatou medaili v této sezoně vybojovala Darja Domračevová z Běloruska, i tak zůstala v seriálu na třetí příčce se ztrátou jen 18 bodů na finskou šampionku. Za Domračevovou si pro premiérové pódiové umístění v kariéře doběhla Slovenka Paulína Fialková.

Finále SP v biatlonu v Ťumeni (Rusko) - závody s hromadným startem Ženy (12,5 km): 1. Domračevová (Běl.) 35:27,4 (1), 2. Fialková (SR) -1,8 (1), 3. Chevalierová (Fr.) -6,6 (0), 4. Hinzová -9,6 (1), 5. Preussová (obě Něm.) -9,8 (2), 6. Mäkäräinenová (Fin.) -17,4 (3), 7. Eckhoffová (Nor.) -26,1 (3), 8. Horchlerová (Něm.) -26,4 (1), 9. Tačizakiová (Jap.) -29,1 (1), 10. Frolinová (Korea) -35,9 (3). Konečné pořadí SP (po 22 závodech): 1. Mäkäräinenová 822, 2. Kuzminová (SR) 819, 3. Domračevová 804, 4. Dahlmeierová (Něm.) 730, 5. Wiererová 681, 6. Vittozziová (obě It.) 588, ...8. Vítková 545, 35. Puskarčíková 206, 59. Jislová 72, 88. Zvařičová 9, 91. Davidová (všechny ČR) 8. Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. Mäkäräinenová 216, 2. Dahlmeierová 207, 3. Hinzová 195,...18. Vítková 93, 50. Puskarčíková 4.

