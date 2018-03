Krčmář: Se sezonou ve Světovém poháru spokojený nejsem, chyběla mi stabilní výkonnost

Velikost textu:

25. 3. 2018 16:00, autor: jav

Na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu zazářil Michal Krčmář ziskem stříbrné medaile ve sprintu. Životní výsledek i s odstupem času stále vstřebává a přiznává, že ho vždy vnímá mnohem více, když se dostane do bližšího kontaktu s veřejností. Celkově však uplynulou sezonu hodnotí s nadhledem. V konečném pořadí Světového poháru obsadil 29. místo, což za úspěch nepovažuje. "Vidím chybičky, které bych si s trenéry chtěl zanalyzovat a vyvarovat se jich do příště," prohlásil.

autor: Černý Vít, zdroj: ČTK Michal Krčmář

"Se sezonou ve Světovém poháru spokojený nejsem. Oproti loňskému roku mi chyběla stabilní výkonnost," dodal.

Jihokorejská pohádka pod pěti kruhy nicméně hodnocení ročníku pozvedla do vyšších sfér. "Já se s tím pořád peru. Občas mi přijde, že už mi to došlo, ale pak se přistihnu, jak sám sobě říkám: ´Vždyť to není nic speciálního.´ Stále to ještě vstřebávám," konstatoval Krčmář.

Cenný kov z Pchjongčchangu se mu vryje pod kůži zejména v momentech, když se dostane do mezi fanoušky. "Včera byla v Jablonci exhibice a bylo to moc příjemné. To si člověk uvědomí, že se mu povedlo něco, na co je hrdý nejen sám, ale i někdo za ním," pokračoval.

I s odstupem času navíc nezapomněl poděkovat reprezentačním kolegům, kteří mu v předchozích letech výraznou měrou pomáhali a byli pro něj motivací.

"S Ondrou (Moravcem, pozn. autora) jsem byl v úzkém kontaktu dennodenně. Bydleli jsme spolu na pokoji, sledoval jsem ho a moc jsem se od něj naučil. Michal Šlesingr je vnímavý a otevřený člověk. Jarda Soukup mi mnohokrát během tréninku radil v technice. U všech z nich jsem viděl to dobré, ale samozřejmě jsem chápal i skutečnost, že občas dělají chyby. Ondra Rybář (šéftrenér reprezentace) mi vždy říkal: ´Koukej se na to, co dělají špatně, a neopakuj to,´" uvedl s úsměvem Krčmář.

Týmového ducha považuje rodák z Vrchlabí za nesmírně důležitý faktor úspěchu. "Medaile je krásná věc, ale pro mě osobně jsou ještě výše bezprostřední pocity v cíli. Nejdou popsat, jsou ovšem nejcennější."

Nový šéftrenér? Zahraniční kouč je jednou z možností

Po sezoně se role šéftrenéra vzdal Ondřej Rybář, jenž Krčmářovi v mnoha ohledech ukázal směr. "Svou budoucnost mi lehce naznačil už během Světového poháru v Oslu. Věřím, že s námi v nějaké formě zůstane. Už sice nebude v pozici trenéra, ale u sestavování nového realizačního týmu s panem Hamzou (šéf biatlonistů) bude a nebojím se, že bychom to bez něj nezvládli."

Impuls z ciziny by Krčmář přivítal. "Bavili jsme se o tom s Ondrou Moravcem a jako vhodnou formu vidíme okysličení reprezentace, což by znamenal zahraniční kouč. Je to pochopitelně jedna z variant, ale rozhodující slovo bude mít Ondra (Rybář) s panem Hamzou. My jsme jim své pocity sdělili. Věřím, že udělají vše tak, aby to do sebe zapadlo," zakončil Krčmář.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet pět: