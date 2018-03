Sbohem sezoně i kariéře na jablonecké exhibici. Díky moc a čau, mával Soukup

24. 3. 2018 16:53, autor: roh

V zaplněném areálu v Břízkách se s kariérou rozloučil držitel cenných kovů ze všech významných soutěží Jaroslav Soukup. Exhibiční supersprinty vyhráli Veronika Vítková a Ondřej Moravec.

autor: Vít Černý, zdroj: ČTK Jaroslav Soukup se rozloučil se svou bohatou kariérou

"Je to poděkování fanouškům, kteří mají v zimě u televize modré palce a povzbuzují. Považujeme to za zpětnou reakci, jak jsou úžasní. Takoví ti brblalové, tak ti sem předpokládám nejedou. Tady je ten fanouškovský výběr a o to je to lepší," prohlásil Michal Šlesingr.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Michal Krčmář dojel v supersprintu šestý. O místo za ním skončil loučící se Soukup, který si během závodu s fanoušky u trati plácal. "Díky moc a čau," zamával pak Soukup.

Slzy dojetí bronzovému muži ze sprintu na olympiádě v Soči před čtyřmi lety na rozloučenou netekly. Vypadal uvolněně, usmíval se a poslední závod kariéry si užíval. S diváky si plácal, vyzýval je k fandění a rozdával kartičky s podpisy.

"V kariéře se mi občas něco povedlo a výsledky byly. Bylo to díky partě." Kolegové z reprezentace se ho pak chopili a při hoblu ho házeli pořádně vysoko. Soukup se ve vzduchu usmíval a dělal gesta do publika.

"Není potřeba komentovat, co Jarda dokázal. Mám ho za muže velkých závodů," vysekl Soukupovi poklonu Moravec. Cenné kovy přivezl z univerziády, mistrovství Evropy, světového šampionátu i olympijských her. "Má medaile ze všech vrcholných akcí, to je jeho deviza. Klobouk dolů, co dokázal," doplnil Krčmář.

Dvakrát vítězná Vítková

Hned dvakrát slavila na tradičním loučení se sezonou třetí žena ze sprintu na únorových hrách v Koreji Vítková. Před supersprintem ovládli s Michalem Šlesingrem nově zařazenou sprinterskou štafetu dvojic, která se jela jen na stadionu. "Bylo to náročné, protože jsem se týden na lyže nepostavila a ani flintu do ruky nevzala, ale nakonec to nebylo tak strašné," řekla.

V mixu dvojic se k Šlesingrovi v posledním kole netradičně připojila a bok po boku projeli cílem. Na druhém místě finišující Ondřej Moravec tak neměl kudy útočit. "Ale Bouška (Šlesingra) by stejně nepředjel," smála se Vítková.

V supersprintu se dlouho zdálo, že vyhraje Jessica Jislová. Po závěrečné stojce se k ní ale Vítková přiblížila a v posledním kole rozhodla. "Zkusila jsem to a předjela ji v kopci před cílem," popsala Vítková.

Závod mužů byl soubojem Moravce se Šlesingrem. Moravec svému sokovi z reprezentace vrátil porážku ze smíšených dvojic. "Je to sice exhibice, dalo by se jet v pohodě, ale stejně to jsou nervy jako vždycky," řekl Moravec.

