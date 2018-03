Bezkonkurenční Fourcade ovládl v Ťumeni ve velkém stylu i stíhačku

24. 3. 2018 12:50, autor: roh

Martin Fourcade s přehledem ve stíhacím závodě v Ťumeni uhájil první místo po sprintu a získal už třetí malý glóbus v sezoně. Z dvaceti ran chyboval Francouz jedinkráte a v cíli měl bezmála minutový náskok před norským rivalem Johanessem Bö. Třetí skončil Ital Lukas Hofer. S bohatou kariérou se velmi pravděpodobně rozloučil 32. místem Nor Ole Einar Björndalen. Češi v Rusku nestartují.

zdroj: ČTK/ITAR-TASS Martin Fourcade

Bez problémů a v pohodě. Francouz jel rychle, i když ne zdaleka nejrychleji. Střílel přesně, i když nevybílil všechny terče. V součtu se skvělým sprintem nebylo co řešit. Na světě bylo 23. umístění na stupních vítězů v řadě.

V posledním kole už si Fourcade vyjížděl v tréninkovém tempu a v cíli mohl slavit další triumf. Po malém glóbu za vytrvalostní závod, o který se podělil s Johanessem Bö, a trochu překvapivém vítězství v pořadí sprintu se Fourcade těšil z výhry také ve stíhačkách.

V neděli k tomu může přidat ještě první příčku v závodu s hromadným startem, čímž by spolu s velkým glóbem zkompletoval potřetí v řadě sbírku. Více toho v biatlonové sezoně získat nelze. V "masáku" vede před Böem 54 bodů.

Bö napravil čtvrteční selhání a ze 14. místa po sprintu se propracoval na druhé. Měl nejrychlejší běžecký čas, na střelnici ale rovněž jednou chyboval a manko zlikvidovat nedokázal.

Co se dělo na trati?

Fourcade náskok v prvním okruhu navyšoval a po pěti skvělých výstřelech opustil stadion osamocen 44 sekund před druhým Švédem Lindströmem. Další biatlonisté už ztráceli přes minutu. Johannes Bö si polepšil na deváté místo.

Francouz se nikam nehnal, přesto se rozdíl mezi ním a nejbližšími pronásledovateli pomalu navyšoval. Druhá položka, druhá nula. Na čele žádné drama. Bojovalo se o druhou pozici. Lindström s Lesserem nechybovali. Velkou stíhací jízdu předváděl Bö, kterému patřilo po druhé ležce páté místo za Hoferem.

Na první stojce u Fourcade nic nového pod sluncem. Strojové tempo a terče vybíleny. Ze čtveřice pronásledovatelů si vedl nejlépe Hofer, který odjel za Francouzem o minutu a jedenáct sekund zpět. Lindström, Bö i Lesser museli na trestné kolo. Za nimi se vyřítil s šestadvacítkou Christiansen.

Francouzský fenomén se sice jednou mýlil, ale to nemohlo nic na jeho jasném vítězství změnit. Zatímco opouštěl trestné kolo, přijeli na střelnici Hofer a Bö. Rychleji pálil Nor, Ital rovněž s nulou následoval o deset sekund zpět. Čtvrtý Lindström už do bojů o stupně vítězů promluvit nemohl.

Výsledky stíhačky mužů v Ťumeni 1. M. Fourcade (Fr.) 32:09,7 (1 trest. okruh), 2. J. T. Bö (Nor.) -47,9 (1), 3. Hofer (It.) -1:08,4 (0), 4. Lindström (Švéd.) -1:28,65 (1), 5. Lesser -1:48,5 (3), 6. Peiffer (oba Něm.) -1:55,7 (2), 7. Guigonnat (Fr.) -2:10,7 (2), 8. Eder (Rak.) -2:11,4 (1), 9. Cvetkov (Rus.) -2:11,8 (3), 10. Christiansen (Nor.) -2:17,4 (1). Konečné pořadí stíhačky SP (po 7 závodech): 1. M. Fourcade 396, 2. J. T. Bö 364, 3. Šipulin (Rus.) 254, ...29. Krčmář 71, 34. Moravec 59, 54. Šlesingr 22, 68. Krupčík 9, 70 Václavík (všichni ČR) 7. Průběžné pořadí SP (po 21 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 1116, 2. J. T. Bö 1006, 3. Šipulin 685, 4. Peiffer 650, 5. Hofer 606, 6. Fak (Slovin.) 579, ...25. Moravec 294, 29. Krčmář 253, 47. Šlesingr 108, 80. Soukup 16, 87. Krupčík 9, 91. Václavík 7.

