Biatlonisté uzavírají sezonu, někteří i kariéru. V Břízkách pojedou supersprint

23. 3. 2018 12:40, autor: ono

Dvě olympijské medaile a několik účastí na stupních vítězů. Čeští biatlonisté se loučí se sezonou nikoli v ruské Ťumeni, ale v jabloneckých Břízkách. A někteří rovnou i s kariérou. Tradiční exhibice bude tentokrát i mistrovstvím republiky, pojede se supersprint a sobotní závod má být i poděkováním fanouškům. Reportáž z MČR odvysílá ČT sport ve čtvrtek 29. března od 16:15.

autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK Veronika Vítková si během exhibice v Jablonci plácá s diváky

Stejně jako loni se v Břízkách očekává nával fanoušků, kterým se představí olympijští medailisté z Pchjongčchangu.

Chybět nebudou stříbrný Michal Krčmář a bronzová Veronika Vítková, juniorská mistryně světa Markéta Davidová i stříbrný z mistrovství Evropy Tomáš Krupčík. Loučit s kariérou se budou Jaroslav Soukup a zřejmě i Veronika Zvařičová. A v roli šéftrenéra se naposledy představí Ondřej Rybář.

"Chybět nebudou ani další olympionici, ostatní reprezentanti, junioři i naši dorostenci. Zkrátka uvidíte to nejlepší z českého biatlonu," lákají organizátoři.

"Bude to poděkování těm, co s námi byli celou sezonu, drželi nám palce a fandili. Teď se jim můžeme ukázat doma," řekla předloňská vítězka závodu Vítková a dodala: "Je to pěkný, ale bude to náročnější den než jiné závody."

Na úvod bude nově zařazený sprint smíšených dvojic. "Na rozehřátí diváků. Pojede se jenom na stadionu," řekl bývalý vicemistr světa Jan Matouš z pořádajícího oddílu SKP Kornspitz. Následovat budou rozběhy supersprintů mužů a žen, z nichž vzejdou osmičlenná finále.

"Kvalifikace zatraktivníme, pojedou se kontaktně v rozjížďkách. A máme možnost dát zelenou kartu, to kdyby se nám nějaký olympijský medailista nekvalifikoval, tak ho můžeme do finále přiřadit," dodal Matouš, který je rád, že na rozdíl od předešlých let mají organizátoři spoustu sněhu. Vstupné je dobrovolné.

