Bude z Rybáře "trenérský guru"? Biatlonisté plánují změny, ve hře je i zahraniční kouč

22. 3. 2018 15:55, autor: ČT sport

Dosavadní šéftrenér české biatlonové reprezentace kvůli rodině končí na své pozici, je však možné, že z biatlonu neodejde úplně. Už teď má nabídku na post sportovního ředitele a metodika. "Věřím, že se dohodneme. Určitě bude dál pevnou součástí týmu, jen v jiné roli, pokud to přijme," říká šéf svazu Jiří Hamza. Ten řeší i další změny v realizačním týmu. Jasno má být v dubnu.

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Trenéři Ondřej Rybář a Zdeněk Vítek

Rybář by mohl být z pozice metodika jakousi opozicí reprezentačním trenérům. "Rozšiřoval by své poznatky dovnitř hnutí a byl by takovým v uvozovkách trenérským guru," uvažuje Hamza a zamýšlí se i nad dalšími otázkami.

Jednou z nich je případný zánik funkce šéftrenéra v českém biatlonu po Rybářově odchodu. "Je to ve vývoji, nechci teď říkat tak ani tak. Uděláme vše, aby to bylo ku prospěchu biatlonu, abychom mohli dál dělat lidem radost a aby to osobně i profesně všem vyhovovalo," říká Hamza.

Končící sezona je zároveň začátkem jednání o složení realizačních týmů reprezentací. "Nejpozději do konce dubna bude jasno," uvádí Hamza a prozatím nekomentuje informaci, že u žen nebude pokračovat Zdeněk Vítek. "Není to teď na stole. Jednáme o tom, kdo bude mít jakou roli. Určitě nechceme lidi ztratit. Není nás moc. Je to všechno o konsenzu lidí, co se v biatlonu pohybují."

V úvahu přichází také zapojení střeleckého trenéra, možné je i angažmá zahraničního odborníka. "Nic není vyloučeno. Vedeme jednání a uvidíme, kde budeme a kde nebudeme úspěšní. Chceme, aby biatlonový příběh mohl pokračovat."

Rybářovi poděkoval Hamza za dlouholetou vytrvalou práci u týmu zakončenou olympijskými úspěchy. "Každý máme rodiny a děti, máme i občanské životy. Ondra pro český biatlon strašně moc udělal a myslím, že ještě udělá. Je třeba mu poděkovat. Věřím, že bude i dál jedním z mých nejbližších spolupracovníků."

