Šéftrenér biatlonové reprezentace Rybář skončí, chce se věnovat rodině

21. 3. 2018 21:22, autor: ono

Ondřej Rybář skončí v roli šéftrenéra biatlonistů. Chce se věnovat rodině. Podobnou možnost poprvé připustil už po olympijských hrách v Soči a naposledy před měsícem během olympiády v Pchjongčchangu. S finálním rozhodnutím chtěl jít ven až po sezoně. Ta při bojkotu Světového poháru v Ťumeni pro český tým již skončila. Nemusela by to být poslední změna v týmu, podle spekulací možná odejde i trenér biatonistek Zdeněk Vítek.

zdroj: Český biatlon Šéftrenér českého biatlonového týmu Ondřej Rybář

Rybář u biatlonu možná zůstane v nějaké jiné roli, existuje ale i možnost, že z něj úplně odejde. "Uvidíme, kam mě vítr zanese," uvedl někdejší dorostenecký mistr republiky, který vedl od roku 2006 ženy. V roce 2009 se Rybář stal trenérem mužů, později i Koukalové a v roce 2014 šéftrenérem celé reprezentace.

"Myslím, že je čas na rodinu, protože děti rostou a rostou sakra rychle. Nejsem schopen cestovat po světě, když mi doma vyrůstají děti," řekl Rybář na setkání sportovců Olympu s ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem.

Devětatřicetiletý Rybář patří ke strůjcům českého biatlonového úspěchu. Pod jeho vedením získali reprezentanti mimo jiné pět cenných kovů na olympiádě v Soči před čtyřmi lety, další dva přidali na letošních hrách v Pchjongčchangu, Gabriela Koukalová se stala mistryní světa a celkovou vítězkou Světového poháru.

Rybář měl smlouvu na olympijský cyklus a prodloužit ji nehodlá. "Bude se (šéftrenér) určitě měnit. Z mého pohledu nebudu v této pozici setrvávat. Já už to avizoval, není to, že bych v tom chtěl někoho nechat. Nebabrám se v tom. Tak to je, samozřejmě některé věci mi budou líto, ale člověk si musí vybrat," uvedl.

S manželkou Petrou vychovávají syny Víta a Jiřího v podještědském Budíkově. Tam má Rybář svůj klid, pracuje na domě, ale kvůli biatlonu bývá často pryč. "To je ten důvod, proč to nemůžu dělat. Jeden (syn) je ve třetí třídě a druhý půjde do první, takže je ideální čas na výchovu doma, i když už jsem to asi malinko propásl," řekl Rybář.

Podobně hovořil už po Soči, ale nakonec přijal roli šéftrenéra, a to i proto, že tehdy zemřel předseda svazu Václav Fiřtík. "Nastala komplikovaná situace, zůstal jsem další olympijský cyklus. Ale teď už je priorita rodina," konstatoval Rybář.

Za uplynulých osm let prožil s týmem mnoho úspěchů. "Nádherných momentů byla spousta," vzpomínal na medaile v Soči, glóbus a světové zlato Koukalové. "Běhá mi mráz po zádech, když si vzpomenu na atmosféru v Novém Městě," řekl ke Světovým pohárům či mistrovství světa ve Vysočina Aréně. "Za ty chvíle můžu být vděčný. Rád bych si je ještě někdy prožil, ale některé věci se nedají v životě zopakovat."

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář

Nešťastně skončil jen příběh s Koukalovou, která tuto sezonu vynechala kvůli zdravotním problémům a jejich cesty se rozešly. "Spíš mě na tom mrzí, jak to dopadlo. Gabču mám rád, strašně si ji cením jako osoby, nejen jako sportovkyně. Mrzí mě, jak to skončilo, že to teď vypadá, že všechno bylo špatně," řekl Rybář. "Vážím si, jak náš pracovní i lidský vztah fungoval, a doufám, že ani z jedné strany ty dveře zavřené nejsou. I jsem jí řekl, že kdykoliv bude pokračovat, jsem jí připraven pomoci," dodal.

Aktuálně neví, jestli bude u biatlonu pokračovat. "Ono to vypadá blbě, ale opravdu nemám představu. Biatlon mám hluboko v srdci a nemyslím, že u biatlonu by se práce nenašla. Na druhou stranu je teď priorita rodina a to potřebuju skloubit. To bude zásadní ve výběru mého dalšího působení," zopakoval Rybář.

