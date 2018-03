BIATLON

Rozpačitý konec Světového poháru. Češi Ťumeň bojkotují, Fourcade chce glóbus

22. 3. 2018 06:00, autor: ono

Světový pohár v biatlonu má před sebou poněkud rozpačitý konec sezony. V ruské Ťumeni se bude až do neděle rozhodovat o držitelích křišťálových glóbů za celkový triumf v seriálu. Některé týmy včetně české reprezentace ovšem finále SP kvůli dopingové kauze Rusů bojkotují. Naopak lídři průběžného pořadí jedou až do konce, včetně Francouze Martina Fourcada nebo Slovenky Anastasie Kuzminové. Všechny závody posledního SP odvysílá ČT sport a web ctsport.cz živě, v Ťumeni startují muži sprintem na 10 kilometrů, a to od 14:35.

autor: Martin Schutt, zdroj: ČTK/AP Martin Fourcade

Vedle celého českého týmu budou v Ťumeni chybět také Kanaďané, Američané, Ukrajinci a někteří Švédové či Slovinci. Vedení biatlonové federace IBU totiž vyčítají, že navzdory dopingovému skandálu v Rusku a nefunkční antidopingové organizaci, která stále nedostala od agentury WADA svolení k provádění testů, neodebralo Ťumeni pořadatelství finále.

"Pokud jste o něčem přesvědčeni, že to není správné, tak by si člověk postoj měl zachovat," řekl šéftrenér Ondřej Rybář. "Jedním z hlavních pravidel je, že federace, která pohár pořádá, má mít akreditovanou národní antidopingovou laboratoř. Což Rusové nemají," dodal.

"Jako sportovec se bojím jet do Ruska. Nejsem přesvědčený o tom, že můj dopingový vzorek by tam byl v bezpečí. Rozhodnutí nejet do Ruska podporuji," prohlásil stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář.

To vyjádření Veroniky Vítkové už tak jednoznačné není. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," prohlásila několikrát pro ČT sport. Česká závodnice má za sebou druhou nejlepší sezonu. Aktuálně je v průběžném pořadí šestá, má 545 bodů.

Za ní je Italka Lisa Vittozziová s 509 body. Češka by tak mohla spadnout dolů. V takovém případě by jí a ostatním biatlonový svaz finanční rozdíl, o který by svou absencí v Rusku mohli přijít, kompenzoval.

I na nátlak Čechů přišla Ťumeň o pořádání mistrovství světa 2021, ale nadcházející finále sibiřskému středisku zůstalo. "I za cenu obětí jsme se vyhranili, a kdybychom teď z toho názoru odešli, tak by to nebylo ono," řekl šéf českého svazu Jiří Hamza.

A to i přesto, že hlavní partner svazu s bojkotem nesouhlasí. Hamé má v Rusku své podnikatelské aktivity. Hamza mezitím přemýšlí o případné kandidatuře na post viceprezidenta Mezinárodní biatlonové unie.

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Veronika Vítková

Fourcade vyjede za obhajobou, proti bude Johannes Bö

V plném složení jsou v Rusku naopak Němci, Norové či Francouzi, jejichž hvězda Martin Fourcade bojuje o rekordní sedmou výhru v SP v řadě. "Jsem tady, protože jsem přijel obhájit glóbus," uvedl lídr pořadí.

Fourcade byl v sezoně SP osmnáctkrát na stupních vítězů a má tři závody před koncem náskok 49 bodů před norským rivalem Johannesem Thingnesem Bö. "Jsem ve hře, i když šance je malá," řekl Bö a ohledně bojkotu dodal: "Chci předvést svůj nejlepší výkon. Kdybych byl zároveň politik, nemohl bych."

Mezi ženami jsou na celkové prvenství v SP ještě tři kandidátky. V nejlepší pozici je Slovenka Anastasia Kuzminová, která vede o 41 bodů před Finkou Kaisou Mäkäräinenovou, 86 bodů ztrácí Běloruska Darja Domračevová.

