Vlažný rozjezd, pak olympijské zacinkání. Se sezonou jsme spokojeni, říká šéftrenér biatlonistů

19. 3. 2018 15:33, autor: Ondřej Nováček

Čeští biatlonisté mají za sebou sezonu ve Světovém poháru. Ten sice končí až v neděli v ruské Ťumeni, tam ale tým Ondřeje Rybáře kvůli bojkotu neodcestuje. Šéftrenér nicméně i přes velmi vlažný start hodnotí uplynulé měsíce jako úspěšné s ohledem na dvojnásobné medailové vygradování během olympijských her v Pchjongčchangu. A stejného názoru je i kouč mužů Michael Málek. "Ale říct si, že by to mohlo být lepší, můžeme vždycky," dodává.

autor: Eric Gaillard, zdroj: REUTERS Michal Krčmář se stříbrnou medailí z olympiády z Pchjongčchangu

Veronika Vítková vybojovala v Koreji bronz, Michal Krčmář následně senzační stříbro. Olympijský vrchol povedený nadmíru, to ostatní už trochu méně. Zvláště v prvním trimestru se Češi vyloženě trápili.

A to i s ohledem na absenci Gabriely Koukalové či např. tréninkové manko Ondřeje Moravce po prodělané infekci. Navíc z formy zcela odpadla Lucie Charvátová. Po Vánocích ale biatlonisté zamakali a výsledky šly pomalu nahoru, i když víc se čekalo třeba od Evy Puskarčíkové.

"První trimestr jsme měli trochu horší, ale věděli jsme, kde nás tlačí bota. Do dalšího trimestru přes Vánoce se nám povedl udělat blok přípravy, jaký jsme potřebovali, abychom byli zpátky, kam patříme," říká Rybář.

Hned na začátku ledna se v německém Oberhofu dokázala Vítková dostat na podium Světového poháru, bronz získala ve sprintu. Následoval Ruhpolding, kde se mohla radovat opět ze třetího místa, tentokrát v masáku. Vytrvalostní závod zde vyšel Moravcovi – a stříbřilo se.

Těsně před Hrami pak přišel vysokohorský test v italské Anterselvě a i tam si Vítková ze sprintu odvezla bronz. "Verča ukazuje výbornou sezonu, pro ni to je snad druhá nejlepší," chválí Rybář. Přitom ještě před rokem se Vítková zmítala v potížích.

Pozitivně se dá nicméně jistě brát fakt, že trenéři začali do A-týmu zapracovávat nové tváře. Ať už se jedná o stabilně jezdící Markétu Davidovou s fantastickými běžeckými časy, či úspěšnými talenty z IBU Cupu, což je případ Ondřeje Hoška či "juniora" Jakuba Štvrteckého.

autor: Murad Sezer , zdroj: REUTERS Veronika Vítková v náručí dalších českých reprezentantů po bronzu ve sprintu

Samostatnou kapitolou pak byla mise v Koreji. "Při zisku dvou medailí pro český biatlon to nejde hodnotit jinak než úspěšně. Názory diváků a fanoušků se liší, ale ten, kdo biatlon sleduje pozorně, tak si myslí, že máme za sebou minimálně šest sezon s výbornými výsledky," tvrdí Rybář. Jedním dechem však dodává: "Ne všechno se v téhle sezoně podařilo."

Naráží tím třeba na matné výkony ve štafetách. "To byl největší problém. Nepovedly se nám snad ani jedny," dodává šéftrenér reprezentace. Ženy si nejlepší umístění vyjely dvěma šestými místy v rakouském Hochfilzenu a v německém Ruhpoldingu. Naopak nejhůře dopadly v právě skončeném Oslu, kde dojely až třinácté. "Ale jinak spokojenost," dodává Rybář.

Biatlonistům se vzhledem např. k velmi špatnému 18. místu z Hochfilzenu povedl olympijský závod, kde ještě na druhém úseku sahali na medaili. Nakonec z toho bylo sedmé místo. Na norském Holmenkollenu byli desátí hlavně díky Adamu Václavíkovi a zajistili si tak pět kvót pro další ročník SP.

autor: Murad Sezer, zdroj: Reuters Ondřej Moravec dobíjí během štafetového závodu

"Cílem byla olympiáda, ta se povedla, takže já říkám: úspěšná sezona," prohlašuje Rybář. Stejně jako on to vidí i trenér mužů Michalek Málek. "Hry byly jednoznačným vrcholem. Výsledkově se tam kluci neztratili," pomrkává hlavně na Krčmářovo stříbro ze sprintu. Sedmadvacetiletý biatlonista z Vrchlabí se do desítky dostal sedmým místem v individuálu, o pět příček hůře na tom byl Moravec. Ten následně dojel jedenáctý v masáku.

"Skoro v každém závodě jsme bojovali o desítku. Nebyla to úplně nějak extra nepovedená sezona. Výsledky z minulých let byly lepší, ale když připomenu tréninkové manko Moravce, Krčmář neměl ve Světovém poháru podium, ale jezdil do desítky. Neměli bychom úplně věšet hlavu dolů," klidní mnohdy velké fanouškovské rozčarování Málek.

