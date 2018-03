Světový pohár v Oslu

Václavík předvedl úžasný finiš, na Holmenkollenu slavila domácí štafeta

18. 3. 2018 14:14, autor: Ondřej Nováček

Štafetu Světového poháru biatlonistů opanovali s luxusním náskokem necelé minuty domácí Norové. Vítězstvím získali i malý křišťálový glóbus. Za nimi dojeli v Oslu Rakušané, které na druhé místo vytáhl Eberhard. Rus Šipulin boj o stříbro vzdal. Český tým skončil desátý díky vynikajícímu finiši Adama Václavíka.

autor: Luboš Pavlíček, zdroj: ČTK Adam Václavík

Češi vyjížděli do závodu ve složení Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Jaroslav Soukup a Adam Václavík. Závod se pro ně nevyvíjel příliš dobře, už na první položce se muselo dobíjet třikrát.

"Bylo absolutní bezvětří a dát to při tomhle... Nevím, kde ty rány byly. Tu poslední jsem držel, takže to stálo i spoustu času. Nejsem s tím vůbec spokojen. Na stojáku už jsem nemohl riskovat. Nebyl to z mé strany povedený závod. 40 sekund je v tomhle poli strašně moc, pak to ujede a dá se dostávat dopředu jedině čistou střelbou," řekl sebekriticky Moravec.

V součtu s pomalejším během z toho každopádně bylo před čtvrtým úsekem 14. místo, Václavík se však dokázal blýsknout sedmým nejlepším běžeckým časem a střelbou v součtu za necelou minutu.

"O Adamovi se ví, že má velký potenciál. Na běžecké části byl na Holmenkollenu z našich i nejlepší. Trochu se ale potýká na střelnici. V tréninku mu to jde, dokáže se koncentrovat, ale trochu bojuje s hlavou. Je to s ním trochu delší práce, potřebuje na tom pořád pracovat. Je to určitě příslib do budoucna," zhodnotil trenér biatlonistů Michael Málek.

Na samém začátku se však ukázal Slovinec Bauer, který vyčistil terče za 22 sekund a odjel jako první. Za ním se v těsném závěsu drželi čistí Nor Birkeland i Rus Tsvetkov. Naopak Moravec měl vůbec nejpomalejší střelecký čas a po zlé úvodní položce ztráceli Češi z předposledního 24. místa po třech dobíjeních 45 sekund. Zastávka se vůbec nepovedla ani Francouzům, Jacquelin jel až před českým biatlonistou.

Bauer, který stejně jako Češi nepojede kvůli bojkotu příští týden do ruské Ťumeně, musel dvakrát dobíjet a na čele ho vystřídal za osmnáct vteřin odstřílený Birkeland následovaný Švýcarem Wegerem a Ukrajincem Prymou. Moravec se tentokrát nezmýlil a poskočil o sedm míst.

Na mezičase nastoupil Tsvetkov, který dal Birkelandovi tři sekundy navrch. A za povšimnutí stál i Lesser, který v obou položkách jednou dobíjel, běžel však výborně a předával první. Moravec mezitím makal a Krčmář tak vyjížděl ze 14. místa s 44sekundovým mankem.

Na druhé ležce byla řada závodníků z čela ve střeleckých potížích. Avšak Rus Babikov nikoliv a odjížděl tak s náskokem téměř 11 sekund. Krčmář uspěl s jednou opravou a byl šestnáctý s minutovým mankem. Vepředu mezitím Babikova stíhali Němec Schempp a Ital Hofer.

A byl to právě Schempp, který vestoje nechyboval a rázem byl vedoucím mužem závodu. Krčmář ani tentokrát nestřílel přesně, dobíjet musel jednou a střelnici opouštěl na 12. pozici. Zlatý muž ze sprintu SP v Oslu, domácí L'Abee-Lund, předával z prvního místa Tarjei Böovi. V patách se mu držela Itálie a Německo. Soukup se do svého posledního závodu kariéry vydal jako jedenáctý, šest sekund před Ukrajinou.

Nejlépe si s úvodem třetího úseku poradil Ital Windish, perfektně si vedl třetí Slovinec Dovžan, naopak Rees musel opravovat třikrát. Soukup si počínal skvěle, odstřílel na sto procent, ze stavu odjížděl ve stejnou chvíli jako Ukrajinec Pidručnyj.

zdroj: ČTK/AP Tarjei Bö během Světového poháru v Oslu

Šestou střelbu zvládl Tarjei Bö perfektně, zatímco Italové museli na trestné kolo. Dobře si počínal i Rus Malyško, na třetím místě se stále držel Dovžan. Soukup však začal stejně jako v olympijské štafetě v Pchjongčchangu panikařit a kvůli třem náhradním nábojům z toho rázem byla více než dvouminutová sekera.

Bö předával mladšímu bratrovi Johannesovi s luxusním náskokem 35 sekund před Ruskem a Slovinskem. Václavík se vydal na trať ze 14. pozice s vysokou ztrátou dvou a půl minuty. Norsko jelo i po poslední ležce pohodlně dál v čele, za druhé Rusy se dostal Švéd Lindström.

Václavík dokázal vyčistit terče za necelých 25 sekund. Český tým od Ukrajince Sjemakova dělilo půl minuty, český biatlonista nicméně stahoval, seč mu síly stačily. Po poslední zastávce na střelnici bylo jasné, že domácí si vítězství ujít nenechají. Naopak Rus Šipulin vytuhl a stříbro přenechal dotírajícímu Rakušanovi Eberhardovi.

Václavík napnul všechny síly na poslední stovky metrů, kdy dokázal trhnout nejen Ukrajince, ale i Itala Cappellariho. Česká štafeta tak nakonec skončila na 10. místě a vybojované body do Poháru národů by měly stačit k tomu, aby česká reprezentace udržela pro další ročník SP kvótu pěti míst. Ukrajina by totiž podle dřívějších vyjádření neměla v Ťumeni startovat také.

Závody SP v biatlonu v Oslu, muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Birkeland, L'Abee-Lund, T. Bö, J. Bö) 1:13:13,7 (0 tr. okruhů + 3 dobíjení), 2. Rakousko (Landertinger, Leitner, Eder, Eberhard) -50,3 (0+5), 3. Rusko (Cvetkov, Babikov, Malyško, Šipulin) -56,9 (0+4), 4. Švédsko -1:05,8 (0+4), 5. Německo -1:29,4 (0+9), 6. Francie -1:58,5 (0+8), ...10. ČR (Moravec, Krčmář, Soukup, Václavík) -3:04,6 (0+9).

