Fourcade opanoval stíhačku, Moravec se vešel do třicítky

Výsledky stíhacího závodu mužů v Oslu

1. M. Fourcade (Fr.) 31:31,6 (2 trest. okruhy), 2. Hofer (It.) -18,1 (1), 3. J.T. Bö (Nor.) -32,5 (4), 4. Cvetkov (Rus.) -42,7 (0), 5. L'Abee-Lund (Nor.) -45,2 (3), 6. Eder (Rak.) -45,7 (1), 7. Šipulin (Rus.) -53,3 (1), 8. Doll (Něm.) -55,8 (2), 9. Weger (Švýc.) -59,2 (2), 10. Peiffer (Něm.) -1:03,7 (3), ...29. Moravec -2:12,0 (2), 43. Krčmář (oba ČR) -3:28,7 (3).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 996, 2. J.T. Bö 947, 3. Šipulin 627, 4. Peiffer 590, 5. Fak (Slovin.) 550, 6. Hofer 531, ...22. Moravec 294, 25. Krčmář 253, 45. Šlesingr 108, 78. Soukup 16, 84. Krupčík 9, 88. Václavík (všichni ČR) 7.