Dva Norové předčili ve sprintu Fourcada, Češi běželi pomalu

15. 3. 2018 14:15, autor: roh

Domácí fanoušci slavili dvojité norské vítězství. Premiérový triumf si připsal Henrik L’Abée-Lund, který porazil favorita Johannese Böho. Až třetí dojel Francouz Martin Fourcade. Češi ztráceli výrazně na trati. Bezchybný Ondřej Moravec obsadil 29. místo, Michal Krčmář byl s jednou chybou sedmatřicátý. Jaroslav Soukup, Jakub Štvrtecký ani Adam Václavík, který totálně selhal na střelbě, se do stíhacího závodu neprobojovali.

zdroj: Reuters Henrik L'Abée-Lund

Českým biatlonistům poslední sprint sezony nesedl a ani zdaleka nenavázali na umístění v první desítce z nedělního závodu s hromadným startem ve finském Kontiolahti. Na trati byli hodně pomalí, podle běžeckých časů se zařadili až do páté desítky.

Nejlepší čas z českého kvinteta zaznamenal Václavík, jenže vůbec mu nevyšla střelba a dojel se sedmi chybami až na nelichotivé 90. příčce. Bezchybný Moravec nabral před sobotní stíhačkou více než minutové manko, Krčmář ztrácí přes minutu a půl.

Jaroslavu Soukupovi, který po sezoně ukončí kariéru, umístění mezi šedesátkou postupujících uniklo o 2,3 sekundy. Dnes tak absolvoval poslední individuální závod v SP.

Co se na trati událo?

Ač se to ještě pár desítek minut před startem kvůli modrému nebi nezdálo, první závodníci vyjeli do husté sněhové přeháňky. Jako devátý šel do závodu Soukup a na prvním mezičase se zařadil na poslední místo. Během necelého kilometru ztratil kupříkladu na Itala Hofera 23 sekund. Na ležce chyboval a měl drobný náskok na hůře střílející Schemppa a Ermitse.

V čele se usadil naturalizovaný Korejec Lapšin, Fourcade s nulou se zařadil až za něj. Terče neminuli ani Doll, Šipulin nebo Eder.

Soukupovi to neodjíždělo, patřil vůbec k nejhorším běžcům, na stojce ale zabojoval a nemusel na trestné kolo. Boj o vítězství se ovšem odehrával jinde. Šipulin rychlopalbou vybílil všech pět černých puntíků, ale zařadil se až za svého týmového kolegu Garaničeva. Poté čistě zastřílel Fourcade a oba na špici vystřídal.

Bezchybně stříleli napoprvé také Krčmář s Moravcem, ale běželi o poznání pomaleji. To Ital Hofer po trati letěl, na lídra SP najel v součtu skoro 15 sekund. Na druhé místo ho odsoudila jedna chyba na střelnici.

Jednou minul na stojce také Krčmář, což znamenalo sešup pořadím. Naopak Moravec střílel přesně a patřilo mu místo na konci druhé desítky.

Na čelo se drali jiní. Eberhard s Fourcadem v cíli prohrál o dvě desetiny. Nor L’Abée-Lund byl na tom po druhé střelbě nejlépe, skvěle odjel i závěrečné kolo a na chvíli se radoval z prvního místa.

Čekalo se, co předvede Johannes Bö. Jednou se vestoje mýlil a odjel s náskokem jedné sekundy a jedné desetiny. Vše nasvědčovalo tomu, že si pojede pro vítězství, jenže ač do posledního okruhu vložil vše, na týmového parťáka to nestačilo.

Nejhůře ze všech střílel Václavík, když dohromady netrefil sedm terčů. Štvrtecký vleže udělal jednu chybu, vestoje přidal dvě minely. Ole Einar Björndalen se loučil v poli poražených, nedostal se ani do elitní šedesátky.

Výsledky sprintu biatlonistů v Oslu 1. L'Abée-Lund 26:10,3 (0 trest. okruhů), 2. J.T. Bö (oba Nor.) -6,1 (1), 3. M. Fourcade (Fr.) -6,9 (0), 4. Eberhard (Rak.) -7,1 (1), 5. Hofer (It.) -15,5 (1), 6. Peiffer (Něm.) -16,8 (-1), 7. Garaničev (Rus.) -23,3 (0), 8. Fillon Maillet (Fr.) -28,8 (0), 9. Doll (Něm.) -35,2 (1), 10. Birkeland (Nor.) -41,2 (0), ...29. Moravec -1:13,6 (0), 37. Krčmář -1:32,5 (1), 65. Soukup -2:21,5 (1), 80. Štvrtecký -2:49,1 (3), 90. Václavík (všichni ČR) -3:39,8 (7). Průběžné pořadí SP (po 18 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 936, 2. J.T. Bö 899, 3. Šipulin (Rus.) 591, 4. Peiffer 559, 5. Fak (Slovin.) 528, 6. T. Bö (Nor.) 478, ...21. Moravec 282, 25. Krčmář 253, 42. Šlesingr 108, 78. Soukup 16, 84. Krupčík 9, 88. Václavík (všichni ČR) 7.

