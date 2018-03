SP v biatlonu

Sprint v Oslu ovládla Kuzminová, Vítková se musela spokojit s 11. místem

15. 3. 2018 11:43, autor: Ondřej Nováček

Úvodní závod biatlonového Světového poháru v Oslu vyhrála i s jednou chybou Slovenka Anastasia Kuzminová. Stříbro získala o devět vteřin pomalejší Běloruska Darja Domračevová, třetí skočila Julia Džimová z Ukrajiny. Nejlepší z Češek byla jedenáctá Veronika Vítková, která si lepší umístění odpálila poslední ranou. Odpoledne se ještě pojede sprint biatlonistů. Živě ho od 14:15 odvysílá ČT sport a web ctsport.cz.

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Veronika Vítková

Do závodu vyrážely z pátého a sedmého místa Veronika Vítková, resp. Eva Puskarčíková. Trenérský tým dlouho zvažoval, jak biatlonistky do závodu postavit. "Jestli nedat holky až do druhé desítky. Ale ono moc na výběr nebylo."

Šéftrenér Ondřej Rybář poukazoval na fakt, že na Holmenkollenu očekávali chumelení až do dopoledních hodin. "Ale nebylo to nic zásadního. Všichni volili variantu ranní rychlejší tratě," dodal. Češkám to nakonec nijak závratně neběželo. Vítková bude do stíhačky vyrážet s více než minutovým odstupem.

"Byla jsem ráda, že se mi povedla ležka, pak se jede jednodušeji. Vestoje mi to padalo pěkně, ale poslední ránu jsem strhla dolů. Štafetový závod není tak dlouhý, tak doufám, že pak budu mít síly a dokážu zabojovat ve stíhačce," řekla Vítková.

Téměř minutu a čtvrt za Kuzminovou pak na trať v neděli vyrazí i Puskarčíková. "Nevím, jestli to bylo vydařené, ale jsem ráda, že jsem sprintovou sezonu zakončila dvěma nulami. Je tady hodně sněhu, měly jsme super připravené lyže, ale mé pocity byly hodně náročné. S každým závodem to jde níž a níž. Jsem ráda, že jsem si teď ukázala, že to umím, a i v dalších závodech se trefím," zhodnotila.

Trenér biatlonistek Zdeněk Vítek označil závod za povedený. "Nebyla to desítka, která je meta, ale 11. místo je určitě povedené. Škoda posledního kalibru Verči, všechny nás mrzel. Běžecky to špatné nebylo, povedený závod. Eva už na začátku chytila hodně vteřin, pak už to bylo slušné. Pro letošek pro ni slušný závod," prohlásil.

Další tři české závodnice dojely mimo šedesátku: Jessica Jislová byla 71., Markéta Davidová 79. a Veronika Zvařičová se loučí se sprintovou kariérou 89. místem. "Jessica toho měla dost. Markétě se úplně nepovedla ležka, byl tu trochu proměnlivý vítr. Cvakala, výškově to bylo rozhozené," doplnil Vítek.

Vítkové pomyslně uzavírající start první pětky úvodní bezchybná položka vyšla. Dvakrát čistě odstřílela Puskarčíková, kterou však vůbec nedržel běh. Na druhém mezičasu ztrácela více než půl minuty, celkově byla osmnáctá.

Jak už to tak bylo několikrát, Vítková musela i v Oslu na trestné kolo až poslední ránou na stojce a v cíli tak sledovala, zda se udrží alespoň v nejlepší desítce, když se před ní dokázala životním výsledkem napasovat i Slovenka Ivona Fialková. Vítkové se to nakonec nepodařilo, skončila jedenáctá.

Němka Dahlmeierová by na závod nejraději okamžitě zapomněla, neb hned v úvodu dvakrát chybovala a se slušným umístěním se mohla rozloučit. Naopak v prvních dvou kolech nejrychlejší Slovenka Kuzminová si připsala jednu minelu, k níž už poté žádnou další nepřidala, takže v kombinaci s perfektním během z toho bylo první místo.

To už si to pálila pěkně v rytmu Běloruska Domračevová, která se v cíli držela druhá za Kuzminovou se ztrátou necelých devíti vteřin. Zraky fanoušků začaly směřovat ke střelecky preciznímu představení Ukrajinky Džimové, ta však v úvodním úseku lehce vytuhla, když nabrala dvanáct vteřin, nakonec dojela třetí.

