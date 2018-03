Češi se loučí se sezonou, biatlonisty vítá pohádkově zasněžené Oslo

15. 3. 2018 06:00, autor: roh

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru. Bude to velkolepé finále. V Mekce lyžování na Holmenkollenu se s bohatou kariérou rozloučí nejen Jaroslav Soukup, ale také Veronika Zvařičová. Na programu jsou ve čtvrtek sprinty, v sobotu a v neděli pak stíhačky a štafety. Přímé přenosy nabídne ČT sport a web ctsport.cz. Bitvu žen na nejkratší trati sledujte od 11:30, mužské klání poté od 14:15.

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Markéta Davidová v Oslu

Češi nepojedou do Ťumeně, a tak se se sezonou rozloučí v Oslu. Pro Soukupa se Zvařičovou to budou úplně poslední závody kariéry, jak oba už dříve naznačili. Zvařičová zažije zároveň premiéru, neboť na slavném stadionu ve Světovém poháru ještě nezávodila. Debutovat zde bude také Markéta Davidová, která po úspěšném mistrovství světa juniorů, kde vybojovala stříbro a zlato, absentovala o minulém víkendu ve finském Kontiolahti.

Překvapivou premiéru si v Norsku prožije další junior Jakub Štvrtecký, který v týmu nahradil nemocného Michala Šlesingra. Rodák z Velkých Karlovic v Beskydech závodí pátou sezonu za klub v Letohradě. Devatenáctiletý biatlonista se mezi elitou teprve rozkoukává. "Kuba, přestože mezi juniory závodí teprve prvním rokem, patří na trati k těm absolutně nejrychlejším. Světový pohár zkouší i řada dalších juniorů, a tak budeme mít alespoň porovnání," uvedl šéftrenér Ondřej Rybář.

Na juniorském světovém šampionátu v estonském Otepää, kde Davidová triumfovala, obsadil Štvrtecký skvělé šesté místo ve vytrvalostním závodě a v celkovém pořadí juniorského IBU Cupu mu patří 11. místo.

Nominace na SP v Oslu: Ženy: Markéta Davidová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Veronika Zvařičová. Muži: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík.

Aby i další sezonu mohli trenéři zkoušet ve Světovém poháru mladou krev, je potřeba, aby se muži i ženy v Poháru národů umístili do desátého místa. Pak budou moci Češi nasazovat do závodů pět reprezentantů. O něco horší pozici mají biatlonisté, kteří soupeří s Ukrajinci, Švýcary a Slovinci. Čechům může hrát do karet, že účast v ruské Ťumeni odřekla také Ukrajina, na kterou momentálně ztrácejí sedm bodů.

Böho a spol. požene domácí publikum

Velká řežba bude probíhat ale především o velké křišťálové glóby. Martin Fourcade vede po odečtu dvou nejhorších výsledků v sezoně o 45 bodů před Johannesem Böm. Tomu ovšem může výrazně prospět domácí prostředí. Norští fanoušci jsou zvláště po neúspěchu v Kontiolahti žízniví. Ve Finsku byl Bö nejlépe čtvrtý. Domácí publikum potěší i účast nestárnoucího Oleho Einara Björndalena, který nahradí nemocného Emila Hegleho Svendsena.

Na Holmenkollenu panují na rozdíl od většiny Evropy skvělé sněhové podmínky, víc než metrová pokrývka je rekordní za posledních 20 let. "Je opravdu překrásné mít tady takovou zimu, je to nádherné," pronesla domácí favoritka Tiril Eckhoffová, která tu před rokem vyhrála závod s hromadným startem.

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Jakub Štvrtecký

Ještě vyrovnanější je situace právě mezi ženami. Tam může na celkový triumf reálně pomýšlet pět biatlonistek. Nejlepší výchozí pozici má Kaisa Mäkäräinenová. Za ní ovšem číhají Anastasia Kuzminová, Laura Dahlmeierová, Dorothea Wiererová a bez šancí není ani Darja Domračevová. Nejlepší formu má Běloruska, naopak Kuzminová po olympijských úspěších zatím marně hledá ztracenou suverenitu.

A bojovat se bude i o malé glóby. Veronika Vítková ještě může snít o vítězství ve sprintu. Na Kuzminovou ztrácí jen 19 bodů, jenže nepojede v Ťumeni.

Program vysílání SP v Oslu na ČT sport a webu ctsport.cz: Čt 11:30 sprint žen Čt 14:15 sprint mužů So 12:00 štafeta žen So 14:45 stíhací závod mužů Ne 11:30 stíhací závod žen Ne 14:15 štafeta mužů

