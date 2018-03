Řezáč otestoval své běžecké limity, Nordenskiöldsloppet dojel třetí

26. 3. 2018 21:30, autor: ČT sport

Specialista na dlouhé vzdálenosti Stanislav Řezáč se v severní části Švédska pustil do extrémního závodu v běhu na lyžích Nordenskiöldsloppet, jehož distance je 220 kilometrů. Český reprezentant dorazil do cíle po více než 13 hodinách jako třetí a s vlastním výkonem byl spokojen. "Jsem rád, že jsem si to zkusil a že jsem to ujel," prohlásil.