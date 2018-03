Ski Classics

Triumf na Birkebeinerrenetu obhájila Kowalczyková před Smutnou

17. 3. 2018 07:29, autor: ČT sport

Jubilejní 80. ročník legendárního závodu Birkebeinerrenet ovládl tým Santander. Ve finiši dvou nejlepších mužů letošního ročníku seriálu dálkových běhů na lyžích Ski Classics Andreas Nygaard předčil týmového parťáka Tora Asleho Gjerdalena. Třetí dojel veterán Anders Aukland. Loňské prvenství obhájila systémem start–cíl Polka Justyna Kowalczyková. Druhá skončila Kateřina Smutná.

Polská běžkyně na lyžích zvládla závod v pohádkově zasněžené norské krajině obdivuhodně. Od svých soupeřek se odpoutala brzy po startu, během 54 kilometrů neměla žádnou viditelnou krizi a svůj náskok stále navyšovala. V cíli měla před druhou Smutnou náskok více než tří minut. Češka si tak o jedno místo vylepšila pozici z Vasova běhu.

"Jsem maximálně spokojená. Ještě včera jsem se necítila úplně dobře a do závodu jsem šla s tím, že budu ráda za páté místo. Po Vasáku jsem byla nemocná, měla jsem kašel a rýmu. Pak to bylo dobré, ale včera zase nic moc. Dneska se mi jelo skvěle," uvedla Smutná.

Vyplatila se sázka na lyže namazané stoupacím voskem. "Bylo jasné, že holky, co pojedou na soupažových lyžích, to budou mít v tom mrazu hodně těžké. Na startu bylo kolem minus dvaceti, prvních pět kilometrů bylo hrozných, měla jsem úplně zamrzlé plíce," řekla česká lyžařka, která se dopředu rozhodla pro namazané lyže. "I proto, že jsem se před závodem necítila moc dobře. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Kdo měl dneska dobře namazáno, tak na tom vydělal. A já měla lyže skvělé," pochvalovala si.

V průběžném pořadí seriálu o něco snížila svou ztrátu na Švédku Brittu Johanssonovou Norgrenovou, která dnes obsadila čtvrté místo stejně jako před dvěma týdny ve Vasově běhu. Češka ztrácí na sedminásobnou vítězku z této sezony 205 bodů.

Nejlépe z českých závodníků se s náročnými podmínkami i profilem vypořádal dvacátý Stanislav Řezáč. Třiadvacátý dorazil do dějiště olympijských her v roce 1994 s 3,5 kilogramu vážícím baťohem na zádech Petr Novák.

Do konce seriálu zbývají dva závody. Mezi muži vede Gjerdalen o 62 bodů před Nygaardem. Řezáč si polepšil na 15. místo.

Výsledky Birkebeinerrennetu Muži: 1. Nygaard 2:33:13,6, 2. Gjerdalen -2,9, 3. A. Aukland (všichni Nor./Santander) -2:01,6, ...20. Řezáč (ČR/Silvini Madshus) -11:19,9, 23. P. Novák (ČR/Vltava Fund Craft) -11:37,6, 35. Pliska (ČR/Silvini Madshus) -14:38,0. Průběžné pořadí: 1. Gjerdalen 1250 b., 2. Nygaard 1188, 3. Pedersen (Nor./BN Bank) 1039, ...15. Řezáč 398, 38. Ročárek (ČR/Vltava Fund Craft) 219, 40. Pliska 213, 43. P. Novák 196, 45. Šrail (ČR/Bauer Ski) 189. Ženy: 1. Kowalczyková (Pol./Trentino Robinson Trainer) 3:06:10,7, 2. Smutná (ČR/Bauer Ski) -3:04,9, 3. Slindová (Nor./Koteng) -3:54,7, ...24. Kocumová (ČR/Silvini Madshus) -24:51,3. Průběžné pořadí: 1. Johanssonová Norgrenová (Švéd./Lager 157) 1510, 2. Smutná 1305, 3. Korsgrenová (Švéd./Aare) 1145, ...16. Bícová (ČR/Vltava Fund Craft) 270, 18. Kocumová 247, 22. Zelenková (ČR/Silvini Madshus) 187.

