Ve Falunu suverénně kraloval Klaebo, Novák zajel nejlepší výsledek sezony

16. 3. 2018 14:14, autor: ČT sport

Český běžec na lyžích Michal Novák obsadil ve sprintu Světového poháru ve Falunu 24. místo, což je jeho nejlepší výsledek v sezoně, a podruhé v aktuálním ročníku bodoval. Vítězství vybojoval lídr průběžného pořadí SP Johannes Hösflot Klaebo z Norska.

zdroj: ČTK/ZUMA/Jon Olav Nesvold Lyžař Michal Novák

Klaebo, který už měl sprinterský glóbus jistý, potvrdil nadvládu v této disciplíně sedmým vítězstvím v sezoně. Mezi ženami získala malý křišťálový glóbus potřetí v kariéře Maiken Caspersen Fallaová, přestože vypadla už v semifinále. Osmé místo jí ale nakonec stačilo, její jediná konkurentka Stina Nilssonová kvůli nemoci před domácím publikem nestartovala. Z výhry se radovala jiná Švédka Hanna Falková.

Novák obsadil v dopolední kvalifikaci 25. místo, z rychlého úvodního čtvrtfinále, v němž startoval mimo jiné i Klaebo, ale nepostoupil. "Trochu jsem zaspal ve startovní brance. Tempo bylo od začátku velmi vysoké, až nesmyslně. Ve sjezdu na stadion jsem doufal, že více využiji aerodynamického stínu a dostanu se víc dopředu, ale měl jsem proti sobě silné soupeře," uvedl Novák. V celkovém hodnocení obsadil 24. příčku.

V prosinci ve sprintu volnou technikou v Lenzerheide skončil na 29. místě. "S výkonem jsem velmi spokojený. Do konce sezony jsem si přál ještě jeden povedený závod a to se mi dnes splnilo," řekl jednadvacetiletý lyžař. Sezonu mu pokazila dlouhá nemoc.

"Bohužel mě připravila o mistrovství světa do 23 let, které pro mě mělo být vrcholem, a zároveň ovlivnila mé výkony na olympiádě. V pořádku jsem nebyl už na Tour de Ski. Je to pro mě velká škoda, v dobře rozjeté sezoně mě to hodně zbrzdilo. Na druhou stranu mě to ale naučilo více vnímat své tělo," uvedl Novák.

Další čeští lyžaři se ve Švédsku do finálové třicítky nevešli. Miroslav Rypl obsadil 64. místo, Petr Knop skončil na 79. příčce. České reprezentantky ve Falunu nestartovaly.

Finále SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko) - sprint na 1,4 km volnou technikou: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:37,03, 2. Pellegrino (It.) -0,39, 3. Chanavat (Fr.) -1,76, 4. Hakola (Fin.) -3,26, 5. Svensson -3,88, 6. Peterson (oba Švéd.) -6,17, ...24. M. Novák, v kvalifikaci 64. Rypl, 79. Knop (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 27 z 30 závodů): 1. Klaebo 1388, 2. Sundby (Nor.) 1116, 3. D. Cologna (Švýc.) 1114, 4. Harvey (Kan.) 958, 5. Bolšunov (Rus.) 888, 6. Holund (Nor.) 775, ...42. Jakš (ČR) 126, 132. M. Novák 9, 153. Knop 1. Ženy: 1. Falková 3:08,25, 2. Sundlingová (obě Švéd.) -0,53, 3. Björgenová (Nor.) -1,40, 4. Dyviková (Švéd.) -1,72, 5. Slindová (Nor.) -4,30, 6. Caldwellová (USA) -6,99. Průběžné pořadí SP (po 27 z 30 závodů): 1. Wengová 1430, 2. Östbergová (obě Nor.) 1289, 3. Digginsová (USA) 1196, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) 1064, 5. Stadloberová (Rak.) 804, 6. Kallaová (Švéd.) 794, ...27. Nováková 208, 81. Beroušková (obě ČR) 26.





