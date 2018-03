Na domácím šampionátu ve skikrosu kralovali Lank a Kučerová

26. 3. 2018 14:02, autor: ČT sport

Skiareál Plešivec v Krušných horách hostil mistrovství republiky ve skicrosu. Vítězství v hlavních kategoriích slavili Nikol Kučerová a Karel Lank.

V zimním středisku v Krušných horách se sešli nejlepší čeští skikrosaři, aby bojovali o domácí prvenství. Na mistrovství republiky se závodilo v pěti kategoriích. Kromě mužů a žen se představili i žáci, junioři a rekreační závodníci. Na dlouhé a rovné trati mezi ženami vládla favorizovaná Nikol Kučerová.

"Vyhrát mistrovství republiky je vždycky super. Je výborné vyhrát doma. Nám to všechno vyšlo, byla krásná trať, krásné počasí a spoustu lidí. Takže já jsem hrozně ráda, že se to povedlo a bylo to fajn," řekla vítězka domácího šampionátu Kučerová.

Mistrovství ČR ve skikrosu ve Skiareálu Plešivec: Muži: 1. Lank (Ski klub Telnice), 2. Palán (Ski-X Riders), 3. Čech (TJ Slovan Luhačovice). Ženy: 1. Kučerová (Spolek BKS), 3. Dulajová (Ski Morava), 3. Turčinová (Ski klub Karlovy Vary). Junioři: 1. Lank, 2. Jurica (Ski klub Karlovy Vary), 3. Balický (TJ Bižuterie).

